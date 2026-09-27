Đề xuất cho xe chạy miễn phí 62 km cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh dịp Tết

Trên công trường dự án, Phó Thủ tướng nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, UBND tỉnh Cao Bằng (chủ đầu tư) và các đơn vị liên quan báo cáo tiến độ, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp đẩy nhanh dự án.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra công trường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh sáng 27/9.

Theo UBND tỉnh Cao Bằng, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài hơn 121 km. Riêng đoạn Km0 - Km93, các nhà thầu hiện tổ chức 132 mũi thi công, huy động gần 900 máy móc, thiết bị và hơn 2.000 nhân lực.

Với tiến độ thi công, đại diện chủ đầu tư cho biết, tính đến tháng 10/2026, đoạn từ Tân Thanh (Km0) đến Đồng Khê (Km62) sẽ hoàn thành lớp bê tông nhựa và hệ thống an toàn giao thông. Toàn bộ 93,35 km giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2027 theo quy mô nền đường rộng 22 m.

Trong buổi làm việc với các bên có liên quan tại ban điều hành công trường dự án, lãnh đạo Chính phủ đã nghe các đơn vị thực hiện dự án báo cáo thực trạng thi công, trong có các vấn đề được đặt ra, như giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công và nguồn cung ứng vật liệu... Doanh nghiệp dự án kiến nghị, tỉnh Cao Bằng báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành bổ sung phần ngân sách nhà nước còn thiếu trong giai đoạn 2026-2028 nhằm đáp ứng tiến độ.

Đáng chú ý tại buổi làm việc, doanh nghiệp dự án đã đề xuất cho phép tạm đưa đoạn Tân Thanh - Đồng Khê dài 62 km vào khai thác miễn phí trong dịp Tết Nguyên đán 2027. Các đơn vị đề nghị phối hợp xây dựng phương án quản lý, vận hành, tổ chức giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, nhất là tại các đoạn qua hầm nếu đoạn tuyến được khai thác sớm.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của địa phương, chủ đầu tư, doanh nghiệp và các nhà thầu; đồng thời nhấn mạnh cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có ý nghĩa quan trọng đối với Lạng Sơn, Cao Bằng và kết nối giao thông khu vực Đông Bắc, mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy giao thương và xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu.

Thi công tại cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công đồng bộ, không để tình trạng “xôi đỗ”, quyết tâm hoàn thành giai đoạn 1 đúng tiến độ. Kiểm soát chặt chất lượng và an toàn công trình, nhất là xử lý đất đá hai bên tuyến, phòng chống sạt lở. Với đề xuất khai thác sớm đoạn Km0-Km62, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu chỉ đưa tuyến vào vận hành khi đầy đủ các điều kiện an toàn, bao gồm hộ lan, tổ chức giao thông, trạm dừng nghỉ, phương tiện và lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc cũng yêu cầu dự án phải hướng tới quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe; quan tâm bố trí trạm dừng nghỉ, xây dựng cảnh quan và giới thiệu các danh lam, thắng cảnh của Lạng Sơn, Cao Bằng, gắn tuyến cao tốc với phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế - xã hội địa phương.