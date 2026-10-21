Đề xuất cho phép từ chối bán thuốc lá nếu người mua không chứng minh đủ tuổi

Sáng 21/10, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày tờ trình. Ảnh: Quang Vinh

Cụ thể hóa quy định cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho hay, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá tập trung cụ thể hóa Nghị quyết số 173/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Theo đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung các khái niệm về thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhằm xác định đầy đủ các sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của luật, làm căn cứ xử lý hành vi vi phạm.

Một số hành vi bị nghiêm cấm cũng được bổ sung, liên quan đến thành phẩm thuốc lá và các bộ phận, nguyên liệu của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; trưng bày thuốc lá, trừ trường hợp được Chính phủ quy định; bán thuốc lá trên nền tảng thương mại điện tử và các phương thức giao dịch điện tử khác.

Dự thảo đồng thời bổ sung quy định nhằm tăng cường thực thi lệnh cấm bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, dự thảo đề xuất bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với hoạt động cai nghiện thuốc lá, chuyển sang quản lý bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc hướng dẫn chuyên môn do Bộ Y tế ban hành.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quang Vinh

Đề xuất tăng diện tích cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá lên ít nhất 85%

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, Ủy ban tán thành mục đích, quan điểm, phạm vi sửa đổi luật; nội dung dự thảo Luật cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, thể chế hóa quan điểm “Chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh” và mục tiêu “tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá” tại Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Về các hành vi bị nghiêm cấm, Ủy ban cơ bản tán thành các quy định hành vi bị nghiêm cấm tại dự thảo Luật. Quy định trong dự thảo Luật đã bảo đảm tính bao quát, rõ ràng, thể chế hóa chính sách cấm triệt để thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội.

Cơ quan thẩm tra cũng tán thành với quy định “cấm trưng bày thuốc lá” tại khoản 5 Điều 9 nhằm loại bỏ hình thức quảng cáo gián tiếp thuốc lá, giảm mức độ hiện diện của thuốc lá trong thị trường bán lẻ, hạn chế tiếp cận của trẻ em và thanh thiếu niên đối với thuốc lá.

Về ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá, Ủy ban đề nghị bổ sung quy định theo hướng diện tích in cảnh báo sức khỏe phải chiếm ít nhất 85% diện tích mỗi mặt chính trước và mặt chính sau của bao, tút, hộp thuốc lá hoặc quy định lộ trình cụ thể đạt được mức tăng diện tích cảnh báo sức khỏe từ 85% đến 100%; việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe phải bảo đảm gắn liền với bao bì thuốc lá, không bị che lấp bởi tem thuốc lá.

Về quy định bán thuốc lá, cơ quan thẩm tra đề nghị sửa theo hướng cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc lá có quyền từ chối bán thuốc lá nếu người mua không chứng minh được đủ tuổi mua thuốc lá; đồng thời, khi quy định cụ thể phương thức chứng minh tuổi người mua tại nghị định quy định chi tiết cần lưu ý nguyên tắc chỉ xử lý thông tin ở mức cần thiết cho mục đích xác minh tuổi người mua, bảo đảm phù hợp với pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.