Đề xuất cho người lao động nghỉ hưởng nguyên lương ngày 27/7

Đề xuất bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 vào danh sách ngày nghỉ lễ hằng năm, để người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương, đang được một số thành viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội kiến nghị nghiên cứu.

Một số thành viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị nghiên cứu bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 vào danh sách nghỉ lễ hằng năm, để người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương.

Đề xuất này nêu trong báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.