Đề xuất chính sách phù hợp với cán bộ quản lý trường học sau sắp xếp

Quản trị trường quy mô lớn cần cơ chế phù hợp

Theo bà Trần Thị Hồng Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Long Cốc (xã Long Cốc, Phú Thọ), khối lượng công việc, phạm vi quản lý và trách nhiệm về chuyên môn, nhân sự, tài chính, an toàn trường học tại những cơ sở giáo dục sau sắp xếp cao hơn đáng kể so với trường thông thường.

Ngay cả tại đơn vị có quy mô không quá lớn, công tác quản trị cũng đã vất vả. Vì vậy, ở những trường có quy mô lớn hơn, việc tổ chức và bảo đảm hiệu quả quản trị càng đặt ra nhiều thách thức.

Từ thực tế công tác, bà Hương mong muốn Bộ Nội vụ và Bộ GD&ĐT quan tâm xây dựng chính sách phù hợp đối với cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục quy mô lớn, nhiều cấp học, phân hiệu, điểm trường.

Trước hết, cần xây dựng phụ cấp trách nhiệm căn cứ quy mô thực tế, gồm số học sinh, số lớp, cấp học, số phân hiệu, điểm trường và địa bàn quản lý, thay vì áp dụng đồng loạt. Cùng với đó, cần có chế độ hỗ trợ đối với cán bộ thường xuyên phải di chuyển giữa các phân hiệu, điểm trường, nhất là tại vùng sâu, vùng xa và địa bàn đi lại khó khăn.

Một vấn đề khác là định mức giờ dạy, thời gian làm việc và trách nhiệm của cán bộ quản lý. Bà Hương đề xuất quy định rõ các định mức này đối với trường có quy mô lớn, nhiều cấp học, phân hiệu, điểm trường; đồng thời giảm định mức giờ dạy để cán bộ quản lý có đủ thời gian thực hiện nhiệm vụ quản trị.

Nếu vẫn áp dụng định mức giờ dạy như ở trường quy mô nhỏ, cán bộ quản lý có thể rơi vào tình trạng quá tải khi vừa phải bảo đảm hoạt động chuyên môn, vừa điều hành nhiều địa điểm trường học.

Giờ học tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Ảnh: NTCC

Cùng quan điểm, bà Đặng Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), đề nghị điều chỉnh chế độ phụ cấp chức vụ và chính sách đãi ngộ đối với cán bộ quản lý theo quy mô, tính chất và khối lượng công việc, không chỉ căn cứ vào chức danh hoặc cấp học.

Theo bà Yến, với những trường có số lượng học sinh, lớp học, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên lớn, nhiều cấp học hoặc nhiều điểm trường cách xa nhau, cần có cơ chế tính phụ cấp theo mức độ phức tạp trong quản lý, điều hành. Đồng thời, cần xem xét bổ sung nhân lực quản lý, bố trí nhân sự hỗ trợ công tác hành chính, tài chính, cơ sở vật chất và an toàn trường học; có chế độ hỗ trợ phù hợp đối với cán bộ quản lý thường xuyên di chuyển giữa các điểm trường.

Các đề xuất này hướng tới bảo đảm quyền lợi tương xứng với trách nhiệm và khối lượng công việc, tạo động lực để cán bộ quản lý yên tâm công tác, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng giáo dục.

Bảo đảm quyền lợi người lao động sau sắp xếp

Bên cạnh yêu cầu về cơ chế quản lý tại các trường quy mô lớn, việc bố trí công tác và giải quyết chế độ đối với cán bộ quản lý, nhân viên không còn vị trí việc làm phù hợp cũng là vấn đề được các nhà trường quan tâm.

Bà Trần Thị Hồng Hương cho rằng, cần ưu tiên bố trí lại công việc, đào tạo chuyển đổi và bảo lưu phụ cấp, thu nhập trong thời gian chuyển tiếp. Với những trường hợp buộc phải thôi việc hoặc nghỉ hưu trước tuổi, cần có chính sách hỗ trợ thỏa đáng, bảo đảm quyền lợi về bảo hiểm, chế độ nghỉ việc và ghi nhận thời gian cống hiến.

Các chính sách cũng cần có lộ trình chuyển tiếp minh bạch, lấy ý kiến trực tiếp của nhà giáo, tránh để việc sắp xếp làm giảm đột ngột thu nhập hoặc gây thiệt thòi cho người lao động.

Cũng từ góc độ quản lý nhà trường, bà Đặng Thị Hải Yến đề nghị cơ quan có thẩm quyền xây dựng chính sách chuyển tiếp phù hợp đối với cán bộ quản lý, nhân viên chịu tác động của việc sắp xếp, sáp nhập cơ sở giáo dục.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu nêu thực tế, có những hiệu trưởng có năng lực, vững chuyên môn, nhiều năm liền hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng do sắp xếp trường học, không còn đủ vị trí quản lý để bố trí, trong khi chưa đủ điều kiện về thời gian bổ nhiệm hoặc không thuộc đối tượng hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi hiện hành. Nếu trở lại giảng dạy hoặc chuyển sang vị trí khác mà không có sự chuẩn bị và hỗ trợ phù hợp, những cán bộ này có thể gặp áp lực tâm lý, ảnh hưởng đến động lực công tác và việc phát huy kinh nghiệm quản lý đã tích lũy.

Vì vậy, bà Yến đề nghị ưu tiên bố trí công tác phù hợp với năng lực, chuyên môn và nguyện vọng; đồng thời nghiên cứu cơ chế đặc thù đối với cán bộ quản lý có quá trình công tác tốt nhưng phải thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức, nhất là những người có nguyện vọng nghỉ hưu nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chính sách hiện hành.

Cùng với đó, cần xem xét cơ chế hỗ trợ chuyển tiếp, giải quyết nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc tự nguyện theo điều kiện và quy định cụ thể do cấp có thẩm quyền ban hành. Đối với nhân viên dôi dư, cần ưu tiên đào tạo lại, điều chuyển sang vị trí còn thiếu và bảo đảm đầy đủ quyền lợi hợp pháp.

Chính sách cần bảo đảm công bằng, nhân văn, tránh để những người có năng lực, nhiều năm cống hiến rơi vào tình trạng khó khăn về tâm lý và quyền lợi chỉ vì sự thay đổi cơ cấu tổ chức.

Việc nghiên cứu chính sách đối với cán bộ quản lý trường quy mô lớn và người lao động không còn vị trí việc làm phù hợp sau sắp xếp vì vậy cần tính đến cả yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị lẫn việc bố trí, sử dụng và bảo đảm quyền lợi của đội ngũ. Đây cũng là những vấn đề được đặt ra trong quá trình hoàn thiện cơ chế tổ chức, hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp.

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 523/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và tình hình triển khai xây dựng, vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường; đồng thời nghiên cứu chính sách đối với cán bộ quản lý, nhân viên sau sắp xếp không còn vị trí việc làm phù hợp.