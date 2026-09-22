Đề xuất chính sách học bổng đối với HS, SV và học viên được tuyển chọn đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

UBND TP. Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết đề xuất chính sách cấp học bổng, cơ chế ưu đãi đặc biệt đối với người học, người có năng khiếu, tài năng, có thành tích đặc biệt xuất sắc và đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân sự hỗ trợ giáo dục trên địa bàn Thành phố.

Trong đó, đối tượng áp dụng gồm học sinh, sinh viên, học viên là công dân Việt Nam đang học tập tại các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo trên địa bàn Thành phố được tuyển chọn hoặc được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định tham gia chương trình học tập, nghiên cứu tại cơ sở giáo dục ở nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Chính sách học bổng đối với học sinh, sinh viên và học viên

Theo dự thảo, học sinh, sinh viên, học viên được tuyển chọn đi học tập, nghiên cứu tại cơ sở giáo dục nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo có thể được xem xét cấp học bổng từ ngân sách Thành phố theo nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch và trong phạm vi khả năng cân đối ngân sách.

Các khoản học bổng dự kiến bao gồm học phí, lệ phí đào tạo và các khoản liên quan đến học phí; sinh hoạt phí; chi phí đi lại; bảo hiểm y tế bắt buộc; chi phí làm hộ chiếu, thị thực và các khoản chi bắt buộc khác liên quan trực tiếp đến việc học tập, nghiên cứu ở nước ngoài.

Đối với chương trình đào tạo trình độ đại học, mức hỗ trợ học phí, lệ phí đào tạo và các khoản liên quan đến học phí tối đa 850 triệu đồng/người/năm học; sinh hoạt phí tối đa 300 triệu đồng/người/năm học; chi phí đi lại tối đa 50 triệu đồng/người/năm học; bảo hiểm y tế bắt buộc tối đa 25 triệu đồng/người/năm học và chi phí hộ chiếu, thị thực cùng các khoản bắt buộc khác tối đa 25 triệu đồng/người/năm học.

Đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, mức hỗ trợ học phí tối đa 1 tỷ đồng/người/năm học, sinh hoạt phí tối đa 375 triệu đồng/người/năm học; chi phí đi lại tối đa 60 triệu đồng/người/năm học; bảo hiểm y tế bắt buộc tối đa 30 triệu đồng/người/năm học và chi phí hộ chiếu, thị thực cùng các khoản bắt buộc khác tối đa 35 triệu đồng/người/năm học.

Đối với chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, mức hỗ trợ học phí tối đa 1,15 tỷ đồng/người/năm học, sinh hoạt phí tối đa 450 triệu đồng/người/năm học; chi phí đi lại tối đa 70 triệu đồng/người/năm học; bảo hiểm y tế bắt buộc tối đa 35 triệu đồng/người/năm học và chi phí hộ chiếu, thị thực cùng các khoản bắt buộc khác tối đa 45 triệu đồng/người/năm học.

Đối với chương trình bồi dưỡng, nghiên cứu ngắn hạn từ 3 tháng liên tục trở lên, mức hỗ trợ học phí, lệ phí hoặc chi phí chương trình tối đa 75 triệu đồng/người/tháng; sinh hoạt phí tối đa 35 triệu đồng/người/tháng; chi phí đi lại tối đa 30 triệu đồng/người/chương trình; bảo hiểm y tế tối đa 5 triệu đồng/người/tháng và chi phí hộ chiếu, thị thực cùng các khoản bắt buộc khác tối đa 10 triệu đồng/người/chương trình.

Thời gian cấp học bổng tối đa dự kiến là 48 tháng đối với chương trình đại học, 24 tháng đối với chương trình thạc sĩ, 48 tháng đối với chương trình tiến sĩ và 12 tháng đối với chương trình bồi dưỡng, nghiên cứu ngắn hạn.