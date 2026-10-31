Đề xuất chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế

Theo dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất quy định chính sách đặc thù đối với người nộp thuế ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế. Cụ thể, doanh nghiệp, tổ chức nộp đủ hồ sơ khai thuế còn thiếu được áp dụng mức phạt bằng 30%, 50% hoặc 70% mức theo quy định, tương ứng với thời điểm hoàn thành hồ sơ.

Nếu bổ sung đủ hồ sơ khai thuế từ khi dự thảo nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2027, doanh nghiệp được giảm 70% mức phạt (tức là chỉ nộp 30% so với quy định). Mức giảm cho giai đoạn từ ngày 1/7/2027 đến 31/12/2027 là 50% và từ ngày 1/1/2028 đến 30/6/2028 là 70%.

Với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, chỉ phải nộp một nửa tiền phạt so với quy định khi nộp đủ hồ sơ còn thiếu. Riêng hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán dự kiến được miễn khoản phạt hành chính này. Chính sách này không áp dụng với các vụ việc đã có quyết định xử phạt, hành vi trốn thuế, hoặc trường hợp đang bị điều tra, truy tố, xét xử về gian lận thuế, hóa đơn.

Bộ cũng đề xuất miễn nộp tờ khai cho các kỳ không phát sinh nghĩa vụ thuế trong thời gian doanh nghiệp nhận thông báo không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh bị thu hồi giấy đăng ký nhưng chưa đóng mã số thuế, cũng được miễn nộp tờ khai. Riêng hồ sơ quyết toán thuế đến thời điểm thu hồi vẫn phải hoàn thành.

Trường hợp phát sinh nghĩa vụ thuế sau đó, doanh nghiệp vẫn phải kê khai cho kỳ tương ứng và chịu trách nhiệm về thời gian ngừng hoạt động, các kỳ không phát sinh nghĩa vụ thuế. Hộ kinh doanh, doanh nghiệp ngừng hoạt động trên 10 năm có thể được xem xét đóng mã số thuế. Điều kiện là người nộp thuế không còn nợ và không trong diện đang bị thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.

Cơ quan quản lý công khai thông tin đơn vị, người nộp thuế trên trang thông tin điện tử trong 30 ngày. Sau thời gian này, nếu không nhận được ý kiến khác, cơ quan thuế sẽ đóng mã số thuế trên hệ thống và chuyển cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý. Cơ quan thuế sẽ khôi phục mã số thuế, truy thu, tính tiền chậm nộp... với trường hợp đã được miễn, giảm nhưng sau đó phát hiện bỏ sót nghĩa vụ thuế.