Đề xuất chính sách đặc thù cho doanh nghiệp du lịch

Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đặt ra yêu cầu về đổi mới mô hình phát triển du lịch và nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh. Nghị quyết cũng đề ra các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể và các cơ chế chính sách cần nghiên cứu để thể chế hóa triển khai thực hiện.

Có 22 cơ chế chính sách tại Nghị quyết 26 cần được thể chế hóa, triển khai thực hiện, tập trung vào hai nhóm chính, theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Lâm Thị Phương Thanh tại cuộc họp mới nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều tối ngày 2/11.

Quang cảnh phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phát triển du lịch. Ảnh: quochoi.vn

Nhóm thứ nhất là nhóm các cơ chế chính sách chưa có quy định của pháp luật hoặc đã có quy định pháp luật nhưng chưa đủ mạnh, vượt trội, bao trùm và mang tính cấp bách đòi hỏi của thực tiễn. Nhóm này cần phải triển khai sớm để thể chế hóa kịp thời, tạo chuyển biến rõ rệt và tác động trực tiếp để đạt được các mục tiêu quan trọng.

Nhóm thứ hai là nhóm cơ chế chính sách đã có quy định của pháp luật nhưng còn vướng mắc tại các quy định chi tiết hoặc cần được thể chế hóa tiếp thuộc thẩm quyền của Chính phủ, hoặc cần nghiên cứu đánh giá tác động để sửa đổi, bổ sung, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, toàn diện tại các pháp luật chuyên ngành.

Do đó, cần thiết xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá, bà Thanh nhấn mạnh.

Dự thảo hiện gồm 12 điều, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia phát triển du lịch Việt Nam, với sáu nhóm chính sách chính, trong đó đề xuất ưu đãi với dự án du lịch động lực, khuyến khích phát triển doanh nghiệp và nhân lực du lịch…

Đơn cử, đề xuất áp dụng thuế suất 10% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư trong vòng 5 năm tính từ năm đầu tiên dự án có doanh thu; điều chỉnh mức giá bán lẻ điện cho cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng với giá điện sản xuất từ tháng 01/2027.

Về thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền và nguồn lực bảo đảm, dự thảo nghị quyết giao Chính phủ quy định chi tiết các thủ tục hành chính và tăng cường phân cấp cho chính quyền địa phương, cấp tỉnh, quyết định các chính sách hỗ trợ du lịch cộng đồng, đường bay mới, thu hút nhân lực và nâng cao năng lực các cơ sở đào tạo.

Trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ, Thường trực Ủy ban Văn hóa và xã hội tán thành với sự cần thiết ban hành nghị quyết.

Đồng thời, đề nghị cân nhắc các quy định về đối tượng áp dụng và nguyên tắc thực hiện tại các điều trong dự thảo để tránh gây xung đột trong áp dụng luật, có thể vô hiệu hóa các cơ chế đặc thù.

Báo cáo thẩm tra cũng đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thiết kế địa bàn ưu đãi, áp dụng chính sách theo thứ tự như trong Nghị quyết 26; rà soát thiết kế lại các quy định để được hưởng chính sách ưu đãi; rà soát quy định về thẩm quyền và thời điểm áp dụng đối với chính sách miễn giảm tiền thuê đất đối với các dự án du lịch động lực và dự án du lịch động lực mang tính chiến lược.

Cùng với đó, rà soát các quy định về chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và liên kết cộng đồng trong hoạt động du lịch; rà soát các chính sách về hỗ trợ phát triển nhân lực du lịch; chính sách thị thực đối với nhóm chuyên gia lao động kỹ thuật, nghệ sĩ, nhân viên...

Tại phiên họp, các ý kiến cơ bản tán thành với sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

Các ý kiến cũng đề nghị tập trung vào các chính sách nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao giá trị gia tăng; có giải pháp chú trọng vệ sinh môi trường, cảnh quan tại các điểm du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và xây dựng thương hiệu du lịch; phát huy các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch gắn với văn hóa bản địa.

Các chính sách trong dự thảo nghị quyết cần xác định rõ nội dung, cách thức thực hiện, chủ thể chịu trách nhiệm và mô hình triển khai; tập trung vào những cơ chế thực sự đột phá về tài chính, tín dụng, đầu tư công, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động chuyên nghiệp...

Phát biểu kết luận, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, rà soát tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

Đồng thời, làm rõ những nội dung thực hiện thí điểm và những nội dung được triển khai ngay, chỉ đưa vào Nghị quyết những cơ chế, chính sách thực sự đặc thù, loại bỏ những nội dung đã có quy định hoặc đang được triển khai, tránh trùng lặp, dàn trải.