Đề xuất chi tiết mức tiền thưởng với người hưởng lương từ ngân sách thuộc Bộ Quốc phòng

Cụ thể, đề xuất này được nêu rõ tại Dự thảoThông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 95/2024/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ tiền thưởng đối với các đối tượng đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Trong đó, mức tiền thưởng được quy định như sau:

Quy định các mức tiền thưởng theo mức tiền thưởng định kỳ cơ sở

Chi tiết cách xác định mức tiền thưởng

a) Đối với các đối tượng được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Mức thưởng bằng 08 lần mức tiền thưởng định kỳ cơ sở.

b) Đối với các đối tượng được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ: Mức thưởng bằng 07 lần mức tiền thưởng định kỳ cơ sở.

c) Đối với các đối tượng được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ: Mức thưởng bằng 03 lần mức tiền thưởng định kỳ cơ sở.

d) Các đối tượng đủ điều kiện hưởng chế độ tiền thưởng định kỳ, trong năm hưởng lương từ ngân sách nhà nước từ 7 tháng trở lên: Mức tiền thưởng bằng 01 lần mức tiền thưởng quy định tại các điểm a, b và c khoản này; trong năm hưởng lương từ ngân sách nhà nước dưới 7 tháng: Mức tiền thưởng bằng 1/2 lần mức tiền thưởng quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

Mức tiền thưởng được tính từ khi bắt đầu đến khi kết thúc đánh giá, xếp loại năm

2. Bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 như sau:

"2a. Thời gian công tác hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm căn cứ xác định mức tiền thưởng định kỳ trong năm được tính từ thời điểm bắt đầu thời gian đánh giá, xếp loại cho đến thời điểm kết thúc thời gian đánh giá, xếp loại năm.

Trong thời gian đánh giá, xếp loại năm, các đối tượng có thời gian công tác hưởng lương từ ngân sách nhà nước không liên tục thì được cộng dồn các thời gian công tác hưởng lương từ ngân sách nhà nước để xác định mức tiền thưởng định kỳ theo quy định.

Ví dụ 1: Đồng chí Nguyễn Văn A được tuyển dụng là quân nhân chuyên nghiệp từ 01/8/2026 với quân hàm Thiếu úy; thời gian đánh giá, xếp loại quân nhân chuyên nghiệp năm 2026 của đồng chí A từ 01/11/2025 đến 31/10/2026. Đồng chí A được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại thời điểm đơn vị đánh giá, xếp loại quân nhân chuyên nghiệp năm 2026, đồng chí A có thời gian làm việc thực tế trong năm 2026 là 03 tháng (từ 01/8/2026 đến 31/10/2026). Đồng chí A được nhận mức tiền thưởng định kỳ hằng năm của năm 2026 là 3,5 lần mức tiền thưởng định kỳ cơ sở.

Ví dụ 2: Đồng chí Thiếu tá Trần Thị C nghỉ sinh từ thời điểm 01/10/2025 đến 31/3/2026; thời gian đánh giá, xếp loại cán bộ năm 2026 của đồng chí C từ 01/11/2025 đến 31/10/2026. Đồng chí C được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại thời điểm đơn vị đánh giá, xếp loại cán bộ năm 2026, đồng chí C có thời gian làm việc thực tế trong năm 2026 là 07 tháng (từ 01/4/2026 đến 31/10/2026). Đồng chí C được nhận mức tiền thưởng định kỳ hằng năm của năm 2026 là 07 lần mức tiền thưởng định kỳ cơ sở."/.