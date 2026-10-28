Đề xuất chỉ thi tuyển lớp 10 với 2 môn Toán và Ngữ văn

Đây là nội dung có trong dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố để lấy ý kiến.

Đối với lớp 10, dự thảo nêu rõ, Sở GD&ĐT căn cứ quy mô học sinh, nhu cầu học tập, khả năng tiếp nhận của các cơ sở giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, mạng lưới trường lớp và điều kiện thực tế của địa phương, quyết định phương thức tiếp nhận học sinh vào lớp 10 đối với từng cơ sở giáo dục hoặc nhóm cơ sở giáo dục trên địa bàn.