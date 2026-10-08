Đề xuất chi hơn 544.000 tỷ đồng phát triển 7 tuyến đường sắt mới tại TP.HCM

Cục Đường sắt Việt Nam cho biết đang trình Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt Dự thảo Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối TP.HCM.

Tổng nhu cầu vốn thực hiện quy hoạch dự kiến hơn 540 nghìn tỷ đồng (Ảnh: minh hoạ).

Theo dự thảo, mạng đường sắt qua khu vực TP.HCM hiện có tuyến Hà Nội - TP.HCM khổ 1.000mm. Đoạn tuyến nằm trong phạm vi nghiên cứu dài khoảng 34km, từ ga Trảng Bom đến ga An Bình.

Quy hoạch định hướng xây dựng 7 tuyến đường sắt mới, đường đôi, khổ 1.435mm, gồm: An Bình - Sài Gòn (Hòa Hưng) - Tân Kiên; Biên Hòa - Vũng Tàu; TP.HCM - Lộc Ninh; TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau; đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; TP.HCM - Mộc Bài (Tây Ninh); và tuyến kết nối cảng Hiệp Phước, cảng Long An.

Dự báo đến năm 2030, nhu cầu vận tải của mạng đường sắt khu vực TP.HCM khoảng 4,61 triệu tấn hàng hóa và 10,43 triệu hành khách.

Đến năm 2040, nhu cầu vận tải dự kiến đạt 17,1-17,75 triệu tấn hàng hóa và 34,93-42,95 triệu hành khách. Đến năm 2050, các con số này lần lượt tăng lên 41,28-45,34 triệu tấn hàng hóa và 85,03-102,17 triệu hành khách.

Trên cơ sở nhu cầu vận tải, tư vấn lập quy hoạch đề xuất tổng nhu cầu vốn thực hiện Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối TP.HCM khoảng 544.231 tỷ đồng.

Trong đó, giai đoạn đến năm 2030 cần khoảng 92.673 tỷ đồng; giai đoạn 2031-2050 khoảng 451.558 tỷ đồng.

Về lộ trình đầu tư, đến năm 2030 dự kiến khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, từ An Bình/Trảng Bom đến Thị Vải và các nhánh ra cảng; tuyến TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau giai đoạn 1, xây dựng đường đơn đoạn TP.HCM - Cần Thơ.

Sau năm 2030, dự kiến cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM hiện hữu; đồng thời hoàn thành, đưa vào khai thác các tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, An Bình - Sài Gòn (Hòa Hưng) - Tân Kiên, Biên Hòa - Vũng Tàu, TP.HCM - Lộc Ninh và TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau.