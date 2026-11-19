Các đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tổng kinh phí đề xuất tặng quà cho người có công với cách mạng trong dịp này ở mức hơn 530 tỷ đồng. Xét đề nghị của Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ủy quyền Bộ trưởng Nội vụ trình Chủ tịch nước về việc này.

Theo đề nghị, người có công với cách mạng và thân nhân (tùy từng đối tượng) được tặng 2 mức 300.000 và 600.000 đồng/người. Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo; bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí trong quá trình tổ chức thực hiện.