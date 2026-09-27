Đề xuất chi hơn 3.000 tỷ đồng mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng

Theo đề xuất, dự án có điểm đầu tại Km0, trước cổng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, thuộc xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng. Điểm cuối tại vị trí giao cắt với Quốc lộ 3 cũ, nay là đường Hồ Chí Minh, thuộc xã Bạch Đằng.

Hiện đề xuất dự án đã được Bộ Xây dựng phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng chiều dài tuyến được đầu tư khoảng 38,8 km. Trong đó, khoảng 25,7 km được cải tạo, nâng cấp trên tuyến hiện hữu và 13,1 km xây dựng mới. Tuyến được thiết kế quy mô 4 làn xe, đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60 km/h. Mặt đường sử dụng bê tông nhựa trên móng cấp phối đá dăm, các hạng mục cầu, cống thoát nước và công trình an toàn giao thông được đầu tư đồng bộ.

Một đoạn đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Cao Bằng.

Cũng theo chủ trương đã được phê duyệt, dự án thuộc nhóm B, thực hiện theo hình thức đầu tư công, với sơ bộ tổng mức đầu tư 3.250 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước dự kiến bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 khoảng 3.100 tỷ đồng. Các khoản chi chủ yếu gồm chi phí xây dựng, thiết bị; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác và dự phòng.

Thời gian thực hiện dự án là 3 năm. Trong năm 2026, các đơn vị tập trung hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công năm 2027 và hoàn thành năm 2029. Theo thông tin công bố về dự án, Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh là chủ đầu tư, Bộ Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án.

Đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng là tuyến kết nối trực tiếp từ Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó tới khu vực trung tâm tỉnh. Pác Bó không chỉ là điểm đầu của tuyến đường Hồ Chí Minh mà còn là địa danh gắn với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước năm 1941, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Bộ Xây dựng cho biết việc đầu tư dự án nhằm tăng cường kết nối Cao Bằng với mạng lưới giao thông quốc gia, các tỉnh trong khu vực, các cửa khẩu biên giới và Khu di tích Pác Bó. Công trình cũng được kỳ vọng đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận tải, nâng cao an toàn giao thông, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và du lịch, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch.