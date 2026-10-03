Đề xuất chi hơn 1.137 tỷ đồng 'đánh thức' 131 vòm cầu đường sắt Phùng Hưng - Gầm Cầu

Dự án được đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT nhằm tái thiết dải di sản kiến trúc hơn trăm tuổi và phát triển kinh tế đêm tại trung tâm Thủ đô.

Hà Nội: Đề xuất hơn 1.137 tỷ đồng biến 131 vòm cầu Phùng Hưng - Gầm Cầu thành không gian văn hóa, du lịch.

Vốn đầu tư hơn 1.137 tỷ đồng, đề xuất làm theo hợp đồng BOT

Theo công bố từ Sở Tài chính Hà Nội, hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án do Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (thành viên đứng đầu) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco lập.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 1.137,336 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn được phân bổ như sau: Vốn Nhà nước tham gia dự án PPP: 445,026 tỷ đồng; Vốn do nhà đầu tư tự thu xếp: 692,310 tỷ đồng.

Dự án được đề xuất thực hiện theo loại hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT). Thời hạn kinh doanh dự kiến là 30 năm, tính từ ngày hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao công trình đưa vào khai thác.

Quy hoạch 127 vòm cầu thành chuỗi không gian di sản, kinh tế đêm

Địa điểm thực hiện dự án nằm tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên và không gian hai bên tuyến phố Phùng Hưng - Gầm Cầu (thuộc phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), kéo dài từ phố Cửa Đông đến ga Long Biên. Phạm vi đầu tư tập trung nghiên cứu, cải tạo và khai thác không gian trong 127 vòm cầu cùng hệ thống vỉa hè, lòng đường và hạ tầng kỹ thuật xung quanh.

Hệ thống vòm đá cầu cạn này do người Pháp xây dựng từ năm 1902 thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, nay đã có lịch sử hơn 100 năm và xuất hiện tình trạng phong hóa. Mục tiêu cốt lõi của dự án là cải tạo, gia cố kết cấu vòm cầu bảo đảm an toàn chạy tàu, giải tỏa tình trạng lấn chiếm nhếch nhác, đồng thời tạo ra tuyến phố đi bộ kết nối di sản đô thị.

Theo phương án đề xuất, tuyến vòm cầu được phân chia thành các đoạn chức năng riêng biệt:

Đoạn A (từ phố Cửa Đông đến Lê Văn Linh): Phát triển không gian thủ công mỹ nghệ, bố trí các cửa hàng, xưởng sáng tạo và khu vực trải nghiệm nghề truyền thống.

Đoạn B (từ phố Lê Văn Linh đến Hàng Cót): Định hướng thành không gian văn hóa, nghệ thuật cộng đồng với không gian sáng tạo, phòng tranh, quán cà phê và điểm giới thiệu sản phẩm Việt Nam.

Đoạn C (từ phố Hàng Cót đến Hàng Giấy): Quy hoạch thành không gian ẩm thực truyền thống Hà Nội.

Khu D (từ phố Gầm Cầu đến Nguyễn Thiếp): Phát triển thành khu chợ Bazaar kết hợp kinh doanh thương mại, ẩm thực và tổ chức tuyến phố đi bộ hai bên.

Đoạn E (từ phố Nguyễn Thiếp đến ga Long Biên): Xây dựng công viên công cộng kết hợp bảo tồn ga Long Biên cũ, tạo dải cây xanh kết nối toàn tuyến.

Theo hồ sơ đề xuất, dự án dự kiến khởi công trong tháng 10/2026 với thời gian thi công khoảng 21 tháng, phấn đấu hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao đưa vào khai thác vào ngày 30/6/2028.

Mới đây, tại buổi kiểm tra thực địa khu vực vòm cầu Phùng Hưng - Gầm Cầu, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương hoàn tất thủ tục bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt để thành phố tiếp nhận. Đồng thời, các địa phương liên quan phải tập trung xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng để tạo mặt bằng sạch triển khai dự án.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các phần việc phải triển khai đồng bộ và quyết liệt, bảo đảm đủ điều kiện để chính thức khởi công dự án vào dịp 10/10.