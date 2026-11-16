Chiều 15/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành và cơ quan của Quốc hội về tiếp thu, giải trình ý kiến đối với dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Tại cuộc họp, Bộ Xây dựng đề xuất quy định chỉ cho phép bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm cho người thuộc đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, với giá bán do các bên thỏa thuận.

Đề xuất chỉ cho bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm cho người đủ điều kiện.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ủng hộ phương án này, cho rằng cần có quy định phù hợp nhằm bảo đảm mục tiêu chính sách, hạn chế tình trạng lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu đề nghị làm rõ các vấn đề pháp lý liên quan đến quyền sở hữu, quyền tự do hợp đồng, điều kiện chuyển nhượng tiếp theo và quy định chuyển tiếp.

Một nội dung quan trọng khác được thảo luận là nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại.

Theo đề xuất của Bộ Xây dựng, UBND cấp tỉnh sẽ quyết định hình thức thực hiện nghĩa vụ này, gồm dành quỹ đất ngay trong dự án, bố trí quỹ đất tại vị trí khác hoặc nộp tiền tương đương.

Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị ưu tiên phương án dành quỹ đất ngay trong dự án nhà ở thương mại. Theo đó, người thu nhập thấp có thêm cơ hội tiếp cận nhà ở tại những khu vực có hạ tầng và dịch vụ thiết yếu đồng bộ.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đồng tình với quan điểm này, đồng thời yêu cầu nghiên cứu quy định phù hợp đối với các dự án có quy mô nhỏ.

Đối với chính sách ưu đãi nhà ở cho thuê, Phó thủ tướng đề nghị rà soát quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất để bảo đảm phù hợp với pháp luật đất đai. Việc ưu đãi không nên áp dụng đồng loạt cho tất cả dự án mà cần phân loại những trường hợp đáp ứng điều kiện.

Liên quan dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Bộ Xây dựng cho biết đã chỉnh lý theo hướng yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai trước khi chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý về xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng, tránh chồng chéo giữa Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Kinh doanh bất động sản.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị rà soát quy định về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; đồng thời bảo đảm thống nhất cơ chế khấu trừ chi phí nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi thực hiện dự án nhà ở thương mại.

Trong khi đó, Bộ Tài chính lưu ý cơ sở pháp lý để thực hiện chính sách thuế đối với đất bỏ hoang và tác động ngân sách của cơ chế hoàn trả kinh phí nhà đầu tư ứng trước để thực hiện dự án tái định cư.

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, làm rõ việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ.

Các dự án luật phải thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách tại Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và các kết luận của Bộ Chính trị, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật Đất đai và các quy định pháp luật liên quan.

Phó thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo tiếp thu, giải trình của Chính phủ, chỉnh lý hai dự án luật để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, kịp thời trình Quốc hội theo tiến độ.