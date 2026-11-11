Đề xuất chế độ thù lao cho người đọc, thẩm định xuất bản phẩm lưu chiểu

Dự thảo Thông tư gồm 6 điều, quy định về cách tính, mức thù lao đọc, kiểm tra và thẩm định nội dung xuất bản phẩm lưu chiểu; nguồn kinh phí và việc áp dụng mức chi trả.

Theo đề xuất, số tiền thù lao được tính theo công thức: khối lượng công việc được tính thù lao nhân với mức chi trả tương ứng theo quy định.

Khối lượng công việc được xác định theo đơn vị tính phù hợp với từng loại xuất bản phẩm, gồm trang sách quy chuẩn, số âm tiết, số từ, thời lượng nghe và thời lượng nhìn. Việc xác định căn cứ vào khối lượng công việc thực tế được xác nhận trong tháng theo Quy chế đọc, kiểm tra, thẩm định nội dung xuất bản phẩm lưu chiểu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

Bộ Tài chính đề xuất quy định mới về chế độ thù lao đối với người đọc, kiểm tra và thẩm định nội dung xuất bản phẩm lưu chiểu. Ảnh minh họa/Mai Khuyên

Đối với công chức được giao nhiệm vụ thường xuyên đọc, kiểm tra nội dung xuất bản phẩm lưu chiểu, dự thảo đề xuất chỉ tính thù lao đối với phần khối lượng công việc thực tế vượt định mức.

Dự thảo đưa ra ví dụ: Một công chức được giao đọc, kiểm tra sách văn học, với định mức 90 trang/ngày. Nếu trong tháng, người này đọc 2.000 trang sách quy chuẩn trong 20 ngày thì khối lượng vượt định mức là 200 trang (2.000 - 20 x 90).

Với mức thù lao đọc và kiểm tra sách văn học được đề xuất là 4.252 đồng/trang sách quy chuẩn, số tiền công chức này được nhận đối với phần công việc vượt định mức là 850.400 đồng.

Đối với nhiệm vụ đọc, kiểm tra nội dung xuất bản phẩm lưu chiểu do người không thuộc nhóm công chức được giao nhiệm vụ thường xuyên thực hiện và nhiệm vụ thẩm định nội dung xuất bản phẩm lưu chiểu, kể cả trường hợp do nhóm công chức nói trên đảm nhiệm, thù lao được tính theo công thức khối lượng công việc được tính thù lao nhân với mức chi trả tương ứng theo quy định, căn cứ vào khối lượng công việc thực tế và mức chi tương ứng.

Dự thảo cũng quy định kinh phí tổ chức họp hội đồng thẩm định, hội thảo khoa học về các vấn đề liên quan đến xuất bản phẩm lưu chiểu được áp dụng theo mức chi Hội đồng khoa học quy định tại Nghị định số 265/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ và Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN ngày 30/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đối với thành viên Hội đồng thẩm định đã được thanh toán thù lao nhận xét, góp ý bằng văn bản theo quy định tại Phụ lục I của dự thảo Thông tư, sẽ không được thanh toán thêm khoản chi nhận xét, đánh giá cho cùng nội dung công việc theo chế độ chi hội đồng.