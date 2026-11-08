Đề xuất chế độ phụ cấp ưu đãi nghề với người làm chuyên môn y tế trong Bộ Quốc phòng

Theo dự thảo Thông tư, Thông tư này hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm chuyên môn y tế trong Bộ Quốc phòng theo quy định tại Nghị định số 350/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế.

Thông tư này áp dụng cho người làm chuyên môn y tế trong Bộ Quốc phòng (bao gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, viên chức quốc phòng, công nhân quốc phòng) công tác trong các lĩnh vực: phòng bệnh; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y, dược cổ truyền; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; thiết bị y tế, pháp y, pháp y tâm thần; dân số; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Cách tính phụ cấp

Phụ cấp ưu đãi nghề được tính theo tỷ lệ phần trăm (sau đây viết tắt là %) trên hệ số lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có), phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) được xác định bằng công thức sau:

Phụ cấp ưu đãi nghề được hưởng (VNĐ) = [Tiền lương theo ngạch, bậc hiện hưởng theo cấp bậc quân hàm, loại, nhóm, ngạch, bậc + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + chênh lệch bảo lưu + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] × Mức phụ cấp ưu đãi nghề (%)

Ví dụ 1: Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn A là Trưởng khoa Hồi sức - Cấp cứu của Bệnh viện Quân y B đang hưởng hệ số lương 7,3; hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,7. Đồng chí A thuộc nhóm được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề 30%. Phụ cấp ưu đãi nghề đồng chí A được hưởng (tại thời điểm tháng 01/2027 với mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng) tính như sau:

Phụ cấp ưu đãi nghề được hưởng = [7,3 × 2.530.000 + 0,7 × 2.530.000] × 30% = 6.072.000 đồng

Ví dụ 2: Đồng chí Trung tá QNCN, y sỹ (Trung cấp Nhóm 1) Hoàng Văn C, 53 tuổi, nhân viên Ban Tham mưu kế hoạch / Viện Y học dự phòng Quân đội, có hệ số lương là 6,3; được hưởng 5% phụ cấp thâm niên vượt khung. Đồng chí C thuộc nhóm được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề 10% (không trực tiếp làm chuyên môn y tế). Phụ cấp ưu đãi nghề đồng chí C được hưởng (tại thời điểm tháng 01/2027 với mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng) tính như sau:

Phụ cấp ưu đãi nghề được hưởng = [6,3 × 2.530.000 + 6,3 × 5% × 2.530.000] × 10% = 1.673.595 đồng

Mức phụ cấp ưu đãi nghề

Điều 4 dự thảo Thông tư đề xuất mức phụ cấp ưu đãi theo nghề như sau:

1. Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với:

a) Người làm chuyên môn y tế được phân công thường xuyên, trực tiếp làm các công việc sau: Khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc người bệnh tâm thần; pháp y, pháp y tâm thần; hồi sức cấp cứu (bao gồm cả cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc); giải phẫu bệnh.

b) Người làm chuyên môn y tế tại các đơn vị đóng quân trên địa bàn biên giới, hải đảo; trên địa bàn xã khu vực II (xã khó khăn), khu vực III (xã đặc biệt khó khăn) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

2. Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với:

a) Người làm chuyên môn y tế được phân công thường xuyên, trực tiếp làm các công việc sau:

Khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người khuyết tật đặc biệt nặng; người mắc bệnh phong, lao, bệnh truyền nhiễm nhóm A, HIV/AIDS, trẻ sơ sinh; Bảo quản trông coi xác; Làm việc trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III, cấp IV; Khám, xét nghiệm, điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

b) Người trực tiếp làm chuyên môn y tế tại đơn vị (sư đoàn, trung đoàn, lữ đoàn, tiểu đoàn) và tương đương; các viện Y học dự phòng Quân đội và khoa Y học dự phòng.

c) Người trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ quan đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng; Ban Cơ yếu Chính phủ; học viện, trường; kho, xưởng, nhà máy, xí nghiệp, tổng công ty, công ty thuộc Bộ Quốc phòng; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh/thành phố; Ban Chỉ huy quân sự xã/phường (nếu có).

3. Mức phụ cấp 20% áp dụng đối với:

Người làm chuyên môn y tế được phân công thường xuyên, trực tiếp làm các công việc sau:

- Khám, điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người mắc bệnh truyền nhiễm (trừ bệnh truyền nhiễm nhóm A, HIV/AIDS);

- Xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, độc chất;

- Kiểm định kháng huyết thanh dại, uốn ván và nọc rắn;

- Xạ trị; hóa trị; sinh học phân tử; y học hạt nhân; pha chế, chia liều dược chất phóng xạ, thuốc điều trị ung thư;

- Giám sát, phòng chống bệnh truyền nhiễm: giám sát ca bệnh, lấy mẫu bệnh phẩm tại cộng đồng.

- Khám, điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người khuyết tật nặng, người bệnh gây mê hồi sức, bỏng, da liễu, nhi;

- Chẩn đoán hình ảnh; kiểm soát nhiễm khuẩn; dược lâm sàng.

4. Mức phụ cấp 15% áp dụng đối với:

a) Người làm chuyên môn y tế được phân công thường xuyên, trực tiếp làm các công việc sau:

- Xét nghiệm; khám bệnh, chữa bệnh; chăm sóc người bệnh, phục hồi chức năng; thăm dò chức năng; y, dược cổ truyền; sản xuất, pha chế thuốc hóa dược; bảo quản, cấp phát thuốc và nguyên liệu làm thuốc, thiết bị y tế; kiểm định, kiểm nghiệm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất thông thường, mỹ phẩm, thực phẩm; giám sát, phân tích đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm, phòng ngừa khắc phục sự cố an toàn thực phẩm; dinh dưỡng trong phòng bệnh, dinh dưỡng lâm sàng; sử dụng, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế; chăm sóc sức khỏe sinh sản; chăm sóc nuôi dưỡng, trợ giúp đối với đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp, người cao tuổi, thương binh, bệnh binh tại các cơ sở điều dưỡng người có công (trừ các trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này).

b) Người làm chuyên môn y tế không trực tiếp làm chuyên môn tại các cơ sở y tế chuyên khoa về các lĩnh vực: bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần; cấp cứu ngoại viện.

5. Mức phụ cấp 10% áp dụng đối với: Người làm chuyên môn y tế không trực tiếp làm chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân (trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều này).

Thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề:

+ Thời gian được cử đi công tác, làm việc, học tập ở trong nước và nước ngoài từ 01 tháng trở lên mà không làm các công việc chuyên môn y tế theo vị trí việc làm.

+ Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên.

+ Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

+ Thời gian bị đình chỉ công tác, thời gian bị tạm giữ, tạm giam.

Về hiệu lực thi hành, dự thảo Thông tư nêu rõ,Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các mức phụ cấp ưu đãi nghề quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

Lộ trình thực hiện

Năm 2026, người làm chuyên môn y tế trong Bộ Quốc phòng được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề 10%.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2027, người làm chuyên môn y tế trong Bộ Quốc phòng được hưởng đầy đủ các mức phụ cấp ưu đãi nghề quy định tại Điều 4 Thông tư này.