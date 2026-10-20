Đề xuất chặn truy cập, gỡ phim vi phạm trên mạng

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, chiều 20/10, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh thừa ủy quyền của Thủ tướng trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh; Luật Thể dục, thể thao; Luật Thư viện; Luật Du lịch; Luật Quảng cáo; Luật Báo chí; Luật Di sản văn hóa.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nhằm bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phân quyền, phân cấp; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, kinh doanh.

Với Luật Điện ảnh, dự thảo sửa đổi, bổ sung 8/50 điều nhằm hoàn thiện quy định về hoạt động sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước; hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng; đẩy mạnh phân cấp và hoàn thiện thủ tục hành chính đối với việc tổ chức các hoạt động điện ảnh.

Dự thảo hướng tới tăng trách nhiệm của các chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng; làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông và cơ quan quản lý nhà nước trong kiểm soát, ngăn chặn, xử lý phim vi phạm pháp luật.

Theo đó, tổ chức, doanh nghiệp phổ biến phim trên mạng phải gỡ bỏ phim có nội dung vi phạm các điều cấm của Luật Điện ảnh và pháp luật liên quan. Với những phim được tiếp tục phổ biến nhưng có mức phân loại hoặc cảnh báo chưa phù hợp, đơn vị cung cấp phải điều chỉnh theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Dự thảo cũng làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp có mạng viễn thông trong ngăn chặn phim vi phạm. Các đơn vị này phải cung cấp đầu mối, thông tin liên hệ để tiếp nhận yêu cầu của cơ quan quản lý và phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người sử dụng dịch vụ; thực hiện ngăn chặn truy cập phim vi phạm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Với Luật Thể dục, thể thao, Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung 5/77 điều, tập trung vào đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về thể dục, thể thao. Theo đó, chuyển một số thẩm quyền quyết định từ Thủ tướng cho bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực.

Gồm: chuyển thẩm quyền quyết định tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc cho học sinh từ Thủ tướng cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; chuyển thẩm quyền quyết định tổ chức Giải thi đấu vô địch, giải thi đấu vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam từ Thủ tướng cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Với Luật Thư viện, dự thảo sửa đổi, bổ sung 4/52 điều, tập trung vào 2 nhóm nội dung lớn: hoàn thiện tổ chức và hoạt động của hệ thống thư viện công cộng phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phân cấp và hoàn thiện phương thức quản lý nhà nước đối với hoạt động thư viện.

Theo đó, điều chỉnh thẩm quyền tiếp nhận thông báo về hoạt động thư viện theo hướng phân cấp từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho UBND cấp tỉnh và UBND cấp xã, đồng thời chuyển mạnh từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm.

Với Luật Du lịch, dự thảo sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ 38/78 điều. Một trong những thay đổi đáng chú ý là chuyển thẩm quyền công nhận, thu hồi quyết định công nhận điểm du lịch từ UBND cấp tỉnh sang cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh.

Thẩm quyền công nhận khu du lịch quốc gia nằm trên địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên cũng được đề xuất chuyển từ Thủ tướng sang Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Dự thảo đồng thời hướng đến đơn giản hóa thủ tục trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, hướng dẫn du lịch; bãi bỏ một số thủ tục không còn cần thiết như cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành và cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch. Các quy định về loại hình cơ sở lưu trú mới phát sinh trong thực tiễn được giao Chính phủ quy định chi tiết.

Với Luật Quảng cáo, dự thảo sửa đổi, bổ sung 11 trong tổng số 43 điều theo hướng bỏ yêu cầu giấy phép riêng đối với kênh chương trình chuyên quảng cáo của cơ quan báo nói, báo hình; bãi bỏ các quy định về quy hoạch quảng cáo ngoài trời.

Với Luật Báo chí, Chính phủ đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển một số trường hợp thay đổi nội dung cấp giấy phép hoạt động báo chí từ cơ chế xin chấp thuận sang thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

Với Luật Di sản văn hóa, dự thảo sửa đổi, bổ sung 9/95 điều, tập trung vào các nhóm nội dung chính: phân cấp một số thẩm quyền liên quan đến hồ sơ di sản thuộc danh mục UNESCO từ Thủ tướng sang cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND cấp tỉnh; đơn giản hóa thủ tục và phân cấp một số thẩm quyền liên quan đến tu bổ, phục hồi di tích.