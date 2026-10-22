Đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh bất động sản

Cắt giảm, đơn giản hóa 12 điều kiện kinh doanh

Cụ thể, theo tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày, Chính phủ đề xuất cắt giảm 7 điều kiện đầu tư kinh doanh với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày tờ trình về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Ảnh: TRỌNG HẢI

Cụ thể, Chính phủ đề xuất bãi bỏ 5 điều kiện kinh doanh với sàn giao dịch bất động sản, gồm: 2 điều kiện liên quan đến tên của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản do tổ chức, cá nhân thành lập; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải hoàn thành khóa đào tạo về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản và được cơ sở đào tạo cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản; sàn giao dịch bất động sản phải được thành lập và đăng ký hoạt động; sàn giao dịch bất động sản phải ban hành, công khai quy trình giao dịch bất động sản.

Với dịch vụ môi giới bất động sản, Chính phủ đề xuất bãi bỏ điều kiện kinh doanh với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Với hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản, Chính phủ đề xuất bãi bỏ điều kiện "tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản...".

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: TRỌNG HẢI

5 điều kiện bất động sản được đưa vào kinh doanh cũng được đề nghị lược bỏ, đơn giản hóa. Đó là điều kiện nhà ở, công trình có sẵn được đưa vào kinh doanh; nhà ở, công trình hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh; đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở; đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản được chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất cho tổ chức; điều kiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.

Cắt giảm, đơn giản hóa 11 thủ tục hành chính

Dự thảo luật dự kiến cắt giảm 4/12 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 7 thủ tục hành chính.

4 thủ tục được đề xuất cắt giảm gồm: 1 thủ tục về đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; 3 thủ tục về cấp mới, cấp lại Giấy phép hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

7 thủ tục được đề xuất đơn giản hóa gồm: 3 thủ tục liên quan tới cấp mới, cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới; 2 thủ tục về chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản; 1 thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; 1 thủ tục thông báo quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản đủ điều kiện chuyển nhượng cho cá nhân tự xây dựng nhà ở.