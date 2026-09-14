Đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính về dịch vụ lưu trữ

Hồ sơ lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ). (Ảnh: MINH DUY)

Thực tiễn đòi hỏi phải kịp thời sửa đổi, bổ sung

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2025/NĐ-CP ngày 3/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định).

Cơ quan này cho biết, thực tiễn thi hành Nghị định số 113/2025/NĐ-CP cho thấy, việc áp dụng các quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động dịch vụ lưu trữ hạ tầng kỹ thuật lưu trữ (tài liệu lưu trữ giấy, tài liệu lưu trữ số, tài liệu trên vật mang tin khác, cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ) cùng các thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trữ đã phát sinh một số bất cập, tạo rào cản hành chính và làm tăng chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, tổ chức.

Theo định hướng đổi mới phương thức quản lý nhà nước, việc chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” là giải pháp cần thiết nhằm nâng cao tính tự chịu trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trữ và các cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ lưu trữ.

Việc loại bỏ các điều kiện kinh doanh không thuộc Phụ lục IV Luật Đầu tư năm 2025 (được sửa đổi, bổ sung năm 2026) và bãi bỏ các thủ tục hành chính cấp phép sẽ tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thúc đẩy các thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ lưu trữ mà vẫn bảo đảm yêu cầu an toàn, bảo mật thông tin tài liệu theo quy định chuyên ngành. Từ đó, đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường biện pháp quản lý bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn nghề hoặc phương thức hậu kiểm.

Cùng với đó, Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP chỉ quy định áp dụng tạm thời việc không thực hiện các điều kiện kinh doanh và thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trữ đến hết ngày 28/2/2027.

Do đó, thực tiễn đòi hỏi phải kịp thời sửa đổi, bổ sung Nghị định số 113/2025/NĐ-CP để thể chế hóa ổn định, lâu dài các chính sách cắt giảm, đơn giản hóa này; tránh tối đa nguy cơ phát sinh khoảng trống pháp lý hoặc tình trạng doanh nghiệp phải thực hiện lại các thủ tục, điều kiện đã được bãi bỏ khi Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP hết hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Bên cạnh đó, thực tiễn giải quyết các thủ tục khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ dự phòng đòi hỏi phải rút ngắn thời gian xử lý và công khai, minh bạch quy trình (ngay trong 1 ngày làm việc) nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu chính đáng của cơ quan, tổ chức, cá nhân và tăng cường chuyển đổi số trong công tác lưu trữ.

Do đó, cần thiết xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2025/NĐ-CP ngày 3/6/ 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ để thực hiện những nội dung về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm hoàn thành trước ngày 1/3/2027 theo quy định.

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cung cấp bản sao tài liệu lưu trữ dự phòng

Hồ sơ lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ). (Ảnh: MINH DUY)

Dự thảo Nghị định gồm 4 điều, với một số nội dung cơ bản sau.

Thứ nhất, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cung cấp bản sao tài liệu lưu trữ dự phòng (Điều 1 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 32).

Dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 32 theo hướng rút ngắn thời hạn cung cấp bản sao tài liệu lưu trữ dự phòng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân xuống còn 1 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được văn bản/đơn đề nghị) theo quy trình nghiệp vụ của cơ quan quản lý tài liệu lưu trữ dự phòng.

Trường hợp từ chối cung cấp, trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản/đơn đề nghị, cơ quan quản lý tài liệu lưu trữ dự phòng phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do gửi cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Thứ hai, cắt giảm, bãi bỏ các quy định về điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động dịch vụ lưu trữ (Điều 2 dự thảo Nghị định) bảo đảm tính thống nhất với Phụ lục IV Luật Đầu tư năm 2025 (sửa đổi, bổ sung năm 2026).

Dự thảo Nghị định bãi bỏ các nội dung sau tại Nghị định số 113/2025/NĐ-CP:

Bãi bỏ khoản 5 Điều 1 (quy định liên quan đến cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trữ).

Bãi bỏ toàn bộ Chương VII bao gồm các điều: Điều 36 (điều kiện kinh doanh hạ tầng kỹ thuật để bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ giấy và trên vật mang tin khác), Điều 37 (điều kiện kinh doanh hạ tầng kỹ thuật lưu trữ số và cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ), các Điều 38, 39, 40, 41 (quy định về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trữ).

Bãi bỏ khoản 4 Điều 43 (quy định chuyển tiếp về việc xử lý theo quy định của pháp luật đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 113/2025/NĐ-CP).

Bãi bỏ các Mẫu số 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 113/2025/NĐ-CP gồm: (1) các mẫu đơn đề nghị, (2) bản thuyết minh, (3) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trữ; (4) Quyết định thu hồi Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trữ.

Thứ ba, dự thảo Nghị định quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2027 nhằm bảo đảm tính liên tục, kế thừa ngay sau khi Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP hết thời hạn áp dụng (ngày 28/2/2027), không làm phát sinh khoảng trống pháp lý.

Dự thảo Nghị định sẽ sớm được trình Chính phủ xem xét, ban hành vào tháng 12 năm 2026.