Đề xuất cấp mã định danh cho từng kiến nghị cử tri

Ngày 8-10, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội tổ chức Hội nghị công tác dân nguyện và giám sát năm 2026 khu vực phía Bắc khai mạc tại TP Quảng Ninh. Hội nghị có 3 phiên chuyên đề, gồm: tiếp xúc cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri; hoạt động tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc Hội Trần Thị Nhị Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quochoi.vn

Tại hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Lã Thanh Tân đề xuất tập trung thực hiện một số định hướng như chuyển từ theo dõi văn bản trả lời sang theo dõi kết quả giải quyết thực chất; đổi mới phương thức đôn đốc và theo dõi tiến độ; tăng cường hậu kiểm sau khi có văn bản trả lời; chuyển từ quản lý kiến nghị riêng lẻ sang nhận diện nhóm vấn đề để phục vụ giám sát; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu số về kiến nghị cử tri…

Mỗi kiến nghị cần được mã hóa để theo dõi suốt “vòng đời” từ khi tiếp nhận đến khi kết thúc. Nếu thực hiện thành công, công tác dân nguyện không chỉ dừng lại ở việc chuyển tải tiếng nói cử tri, mà sẽ trở thành công cụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội, tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước và bảo đảm những nguyện vọng chính đáng của cử tri được giải quyết thực chất" Đại biểu Lã Thanh Tân nêu quan điểm.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Lã Thanh Tân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quochoi.vn

Cùng quan tâm vấn đề này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà đề xuất ứng dụng công nghệ số, cấp mã định danh duy nhất cho từng kiến nghị. Điều này cho phép cử tri cũng như đại biểu tra cứu lịch sử xử lý theo thời gian thực, đồng thời thiết lập cơ chế tự động cảnh báo quá hạn, tạo ra tính minh bạch trong hoạt động công vụ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quochoi.vn

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà cũng cho rằng cần chuyển dịch mạnh mẽ từ tiếp xúc cử tri định kỳ mang tính hội nghị sang tiếp xúc cử tri chuyên đề theo nhóm đối tượng chịu tác động trực tiếp như: công nhân, nông dân, doanh nghiệp, chuyên gia và đặc biệt là những người yếu thế. Hình thức tiếp xúc kết hợp linh hoạt giữa trực tiếp và trực tuyến. Qua đó, giúp đại biểu thu thập thông tin thực tiễn có chất lượng, phản biện chính sách xác đáng, dự báo chính sách từ sớm, từ xa.