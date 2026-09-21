Đề xuất cấm toàn diện thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có thể gây nghiện, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Ảnh: TTXVN

Ngày 21/9, tại Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trình bày về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; trong đó, có bổ sung nhiều hành vi bị nghiêm cấm.

Theo đó, dự thảo Luật sửa đổi bổ sung quy định cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, chứa chấp và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các loại thuốc lá khác.

Dự thảo Luật cũng đề xuất cấm sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu thiết bị điện tử, cụm linh kiện, linh kiện rời và dung dịch dùng để lắp ráp, sản xuất thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá khác; cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá.

Để tạo cơ sở pháp lý cho các quy định mới, dự thảo Luật đã bổ sung các khái niệm về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thiết bị điện tử, thuốc lá đặc chế, thuốc lá khác, trưng bày thuốc lá và tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng.

Theo Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà, dự thảo Luật sửa đổi nguyên tắc phòng, chống tác hại của thuốc lá theo hướng bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương; làm rõ trách nhiệm của Bộ Y tế là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá; bổ sung các hành vi bị cấm liên quan đến thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, linh kiện và nguyên liệu dùng để sản xuất các sản phẩm này. Đồng thời, sửa đổi quy định về cai nghiện thuốc lá theo hướng bãi bỏ điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực này, thực hiện theo Nghị quyết số 66/2018 của Chính phủ và Luật Đầu tư sửa đổi năm 2026.

Dự thảo cũng sửa đổi quy định về quản lý kinh doanh thuốc lá để phù hợp với danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; cập nhật quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn tại các cơ sở giáo dục.

Đồng thời, quy định thủ tục liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, hợp đồng chuyển quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp sử dụng cho một số sản phẩm thuốc lá chỉ được thực hiện tại doanh nghiệp đã có giấy phép sản xuất thuốc lá sau khi được Bộ Công Thương đồng ý bằng văn bản…

Theo dự kiến, Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2027. Riêng các quy định về cai nghiện thuốc lá có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.