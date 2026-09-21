Đề xuất cấm toàn diện thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Cấm toàn bộ quy trình từ sản xuất đến sử dụng

Sáng 21/9, tại Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trình bày tóm tắt dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà. Ảnh: Media Quốc hội

Điểm thay đổi quan trọng trong lần điều chỉnh này là việc bổ sung quy định nghiêm cấm toàn diện đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Danh mục hành vi bị cấm bao gồm: sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển, xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chứa chấp và sử dụng các sản phẩm này.

Dự thảo cấm mua bán, sản xuất, nhập khẩu các thiết bị điện tử, linh kiện rời, cụm linh kiện cùng dung dịch dùng để lắp ráp, vận hành thuốc lá thế hệ mới. Việc trưng bày sản phẩm thuốc lá tại các điểm bán cũng bị cấm nhằm hạn chế tối đa mức độ tiếp cận của người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ.

Để tạo hành lang pháp lý rõ ràng, dự thảo đã bổ sung đầy đủ khái niệm về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thiết bị đi kèm và hoạt động tiếp thị trực tiếp.

Đơn giản hóa thủ tục dịch vụ cai nghiện thuốc lá

Bên cạnh việc siết chặt quản lý các sản phẩm gây hại, dự thảo đề xuất bãi bỏ điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực cai nghiện thuốc lá. Quy định này giúp giảm bớt thủ tục hành chính, khuyến khích các cơ sở y tế tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn, điều trị và hỗ trợ người dân từ bỏ thuốc lá thuận lợi hơn.

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 21/9. Ảnh: Media Quốc hội

Dự thảo cũng bổ sung các cơ sở giáo dục vào danh mục địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn, đồng thời xác định rõ Bộ Y tế là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Dự kiến, luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027. Các quy định về cai nghiện thuốc lá áp dụng sớm hơn từ ngày 1/3/2027. Các cơ sở bán lẻ có khoảng thời gian chuyển tiếp 6 tháng kể từ khi luật có hiệu lực để điều chỉnh việc trưng bày sản phẩm theo đúng quy định.

Thẩm tra sơ bộ, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhất trí với phạm vi sửa đổi, đánh giá dự thảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành.