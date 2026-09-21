Đề xuất cấm sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ ngày 1/5/2027

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 21/9.

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 21/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đề xuất cấm sản xuất, mua bán thiết bị để lắp ráp, sản xuất thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Trình bày tóm tắt Tờ trình dự án Luật, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có phạm vi điều chỉnh giữ nguyên như luật hiện hành.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trình bày Tờ trình.

Về nội dung, dự thảo Luật bổ sung quy định cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và thuốc lá khác. Đồng thời, cấm sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu thiết bị điện tử, cụm linh kiện, linh kiện rời, dung dịch để lắp ráp, sản xuất thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá khác và cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá.

Về bố cục, dự thảo luật gồm 3 điều: Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Điều 2: Hiệu lực thi hành. Điều 3: Điều khoản chuyển tiếp.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể: dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khái niệm thuốc lá tại khoản 1 Điều 2 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá nhằm bảo đảm tên luật bao quát đầy đủ các sản phẩm thuốc lá được luật điều chỉnh.

Đồng thời, bổ sung khái niệm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thiết bị điện tử, thuốc lá đặc chế và thuốc lá khác vào khoản 1 Điều 2. Lý do là để luật hóa khái niệm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người vốn đã bị cấm tại Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội. Ngoài ra, dự thảo Luật cũng sửa đổi, bổ sung khái niệm: Nguyên liệu thuốc lá; Trưng bày thuốc lá; Tiếp thị thuốc lá.

Các đại biểu tham dự Phiên họp.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung nguyên tắc tại khoản 4 Điều 3 để bảo đảm chính sách dân tộc và bảo vệ các đối tượng dễ bị tổn thương như: phụ nữ, trẻ em khỏi các ảnh hưởng của thuốc lá. Đồng thời sửa đổi, bổ sung tại Điều 9 các hành vi bị cấm đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá khác, thuốc lá đặc chế, dung dịch thuốc lá điện tử, thiết bị điện tử, linh kiện, cụm linh kiện rời dùng để lắp ráp, sản xuất thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá khác để phù hợp với hệ thống pháp luật.

Về hiệu lực thi hành: Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2027; các quy định đối với nội dung về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cũng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2027.

Yêu cầu giải trình cụ thể về phương án, lộ trình xử lý đối với các hạn chế

Trình bày Báo cáo tóm tắt thẩm tra sơ bộ dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban thống nhất phạm vi sửa đổi, bổ sung và tên gọi của Luật. Nội dung dự thảo Luật cơ bản phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của Hiến pháp, cơ bản bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế. Hồ sơ dự án Luật cơ bản bảo đảm theo quy định.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo thẩm tra.

Thường trực Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo lưu ý một số vấn đề sau:

Bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu dự án Luật và chuẩn bị các văn bản quy định chi tiết cần thiết để bảo đảm tổ chức thi hành; rà soát hiệu lực thi hành, quy định chuyển tiếp, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và chính xác.

Tiếp tục rà soát bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của dự án Luật với các luật có liên quan và các dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ hai.

Giải trình cụ thể về phương án, lộ trình xử lý đối với các hạn chế, nhất là các quy định liên quan trực tiếp đến việc giảm tiếp cận, giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá của luật hiện hành đã qua đánh giá tổng kết nhưng chưa đề xuất sửa đổi, bổ sung…

Các đại biểu tham dự Phiên họp.

Về nội dung dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành sự cần thiết sửa đổi khái niệm thuốc lá và bổ sung các khái niệm về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá đặc chế tại Điều 2 của Luật hiện hành. Tuy nhiên, đề nghị tiếp tục rà soát, xử lý các khái niệm bảo đảm tính khoa học, rõ ràng về bản chất, thống nhất về cách hiểu, bao quát được các sản phẩm thuốc lá hiện có và sản phẩm thuốc lá khác có thể phát sinh, thuận lợi cho việc nhận diện và tổ chức thực hiện, không xung đột với các luật khác.

Cùng với đó, Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh cũng cho biết, quan điểm thẩm tra của Ủy ban đối với: Quy định ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá; Quy định bán thuốc lá; Về trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá; Về các hành vi bị nghiêm cấm và các quy định giảm tiếp cận thuốc lá; Về các nội dung liên quan đến cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; Về vấn đề không quy định tên cụ thể của các Bộ.

Sau khi nghe các báo cáo, Ủy ban Thường Vụ Quốc hội đã cho ý kiến góp ý dự án Luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu kết luận nội dung làm việc.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất về sự cần thiết, phạm vi sửa đổi, bổ sung và tên gọi của dự án luật. Đồng thời, đề nghị Chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan chủ trì thẩm tra và các cơ quan phối hợp thẩm tra để hoàn thiện dự án luật cùng hồ sơ theo đúng quy định.

Trong quá trình hoàn thiện, đề nghị cơ quan soạn thảo cần tiếp tục rà soát kỹ hơn về phạm vi điều chỉnh của dự án luật; Nghiên cứu chuẩn hóa các khái niệm bảo đảm tính rõ ràng, bao quát dựa trên công dụng, phương thức sản xuất và cách thức sử dụng.