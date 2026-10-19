Đề xuất cấm người bỏ cọc tham gia đấu giá đất, tiền đặt cọc nâng lên 50%

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 19/10, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình Quốc hội dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Liên quan đến trình tự, thủ tục đấu giá, dự thảo luật chỉ yêu cầu niêm yết tại UBND cấp xã đối với tài sản là bất động sản; đồng thời nâng mức tiền đặt trước lên từ 20% đến 50% giá khởi điểm đối với đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân.

Quy định này nhằm luật hóa nội dung của Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP về xử lý khó khăn, vướng mắc trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. (Ảnh: Như Ý)

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định theo đó, người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ và tiền đặt trước hợp lệ, đồng thời tham dự phiên đấu giá, được coi là chấp nhận trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng “cò mồi” và việc những người không có nhu cầu mua thực sự tham gia đấu giá để trục lợi.

Đáng chú ý, dự thảo luật bổ sung quy định cấm cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở nhưng “bỏ cọc” tham gia đấu giá, trên cơ sở luật hóa các quy định của Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP. Quy định này nhằm góp phần hạn chế tình trạng lợi dụng việc tham gia đấu giá để trục lợi, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường bất động sản.

Đồng thời, dự thảo bổ sung chế tài đối với người trúng đấu giá có hành vi vi phạm Luật Đấu giá tài sản hoặc pháp luật có liên quan, dẫn đến kết quả đấu giá bị hủy. Theo đó, người vi phạm không được nhận lại khoản tiền đặt trước nhằm bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do kết quả đấu giá bị hủy.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. (Ảnh: Như Ý)

Về tiền đặt trước và việc xử lý khoản tiền này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, mức tiền đặt trước tối đa 50% là tương đối cao, có thể ảnh hưởng đến khả năng tham gia đấu giá, chi phí vốn và mức độ cạnh tranh.

Cơ quan thẩm tra đề nghị bổ sung số liệu, đánh giá cụ thể về tình trạng trả giá cao nhưng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán, cũng như hiệu quả của việc tăng tiền đặt trước. Đồng thời, cần làm rõ căn cứ lựa chọn mức từ 20% đến 50% và tiêu chí xác định mức cụ thể trong khoảng này, bảo đảm sự cân bằng giữa yêu cầu phòng ngừa vi phạm và duy trì cạnh tranh trong đấu giá tài sản.

Về đấu giá trực tuyến, dự thảo quy định bắt buộc tổ chức đấu giá trực tuyến trên Hệ thống đấu giá trực tuyến đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân có tổng giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở lên.

Cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục làm rõ cơ sở thực tiễn và căn cứ khoa học của ngưỡng giá này; đồng thời nghiên cứu cơ chế ngăn ngừa việc chia nhỏ tài sản hoặc cố tình xác định giá khởi điểm không phù hợp nhằm né tránh quy định.