Đề xuất cấm livestream bán thuốc, tăng kiểm soát giá thiết bị y tế

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 luật thuộc lĩnh vực y tế. Ảnh: Media Quốc hội.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng ngày 21/10, Quốc hội làm việc ở hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 luật thuộc lĩnh vực y tế. Theo Bộ trưởng, việc xây dựng dự án luật nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về y tế, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và ứng dụng công nghệ thông tin.

Dự thảo gồm 8 điều, tập trung vào bốn nhóm nội dung: xử lý các quy định liên quan đến phân định thẩm quyền; đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; tăng cường quản lý thuốc và thiết bị y tế.

Chính phủ đề xuất cấm bán thuốc qua livestream, kiểm soát chuỗi cung ứng thiết bị y tế

Đối với Luật Dược, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định cấm kinh doanh thuốc thông qua livestream trên các nền tảng thương mại điện tử. Theo Chính phủ, thuốc là hàng hóa đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, nên hoạt động mua bán phải bảo đảm khả năng truy xuất giao dịch điện tử và xác định người bán.

Dự thảo đồng thời đề xuất đơn giản hóa thủ tục công bố giá bán buôn thuốc dự kiến. Doanh nghiệp được bán thuốc theo giá đã công bố kể từ thời điểm cơ quan quản lý tiếp nhận hồ sơ; thông tin được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Các nội dung sửa đổi Luật Dược còn bao gồm đơn giản hóa điều kiện cấp phép lưu hành thuốc tại Việt Nam; cắt giảm giấy tờ có thể khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia; tăng cường phân cấp thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo thuốc. Dự thảo cũng bổ sung quy định về công bố, phương pháp xác định giá bán buôn thuốc dự kiến và liên thông, chia sẻ dữ liệu.

Đối với Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Chính phủ đề xuất cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh chồng chéo liên quan đến hình thức tổ chức cơ sở khám chữa bệnh và đơn giản hóa thủ tục lập hồ sơ phương án giá.

Về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh, dự thảo đề xuất sửa đổi Điều 110 theo hướng áp dụng thống nhất giá đối với các cấp chuyên môn kỹ thuật, qua đó giảm thủ tục xây dựng hồ sơ giá riêng tại từng cơ sở.

Cũng trong luật này, Chính phủ đề xuất sửa đổi Điều 113 để tăng cường quản lý thiết bị y tế theo vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng, hạn chế tình trạng mua bán lòng vòng để nâng giá.

Theo dự thảo, thông tin về giá và các cơ sở kinh doanh thiết bị y tế sẽ được công khai theo lộ trình. Dữ liệu giữa các lĩnh vực y tế, hải quan, thuế, đấu thầu và bảo hiểm y tế được liên thông, chia sẻ nhằm phục vụ truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chuỗi cung ứng.

Các cơ sở phải công khai giá niêm yết, cập nhật khi có thay đổi; thực hiện kê khai, cập nhật giá kê khai và công khai danh sách cơ sở phân phối, kinh doanh trên hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị y tế. Trường hợp giá thay đổi trong biên độ do Chính phủ quy định, cơ sở kinh doanh không phải kê khai lại.

Đối với Luật Bảo hiểm y tế, dự thảo điều chỉnh các quy định để đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và việc sửa đổi hình thức tổ chức cơ sở khám chữa bệnh trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Với Luật Trẻ em, dự thảo điều chỉnh thẩm quyền theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cập nhật chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan sau sắp xếp bộ máy. Đồng thời, đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và bãi bỏ các quy định liên quan đến ngành nghề kinh doanh dịch vụ chăm sóc trẻ em để phù hợp với Luật Đầu tư 2025.

Các nội dung sửa đổi Luật Người khuyết tật tập trung cập nhật chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý và bảo đảm thống nhất với pháp luật liên quan. Đối với Luật Người cao tuổi, dự thảo xác định Bộ Y tế thay Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội làm cơ quan đầu mối giúp Chính phủ quản lý nhà nước về người cao tuổi.

Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ quyền lợi bảo hiểm y tế, bảo đảm hiệu quả giám sát

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban cơ bản tán thành phạm vi sửa đổi, bổ sung và tên gọi của dự án luật. Nội dung dự thảo cơ bản phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế.

Đối với việc sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Ủy ban cơ bản tán thành sửa đổi điểm b khoản 5 và khoản 7 Điều 110 về giá dịch vụ khám chữa bệnh, nhằm áp dụng thống nhất giá đối với các cấp chuyên môn kỹ thuật.

Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị tiếp tục nghiên cứu, quy định rõ người có thẻ bảo hiểm y tế khi lựa chọn dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu vẫn được thanh toán phần chi phí thuộc phạm vi và mức hưởng theo pháp luật về bảo hiểm y tế.

Về quản lý thiết bị y tế tại Điều 113 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan thẩm tra đề nghị gắn nguyên tắc quản lý theo vòng đời và chuỗi cung ứng với yêu cầu truy xuất được nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm.

Việc cung cấp, công khai thông tin cần đi cùng nguyên tắc phân quyền khai thác dữ liệu, bảo đảm không mâu thuẫn với quyền bảo vệ bí mật kinh doanh. Biên độ giá cần linh hoạt theo từng nhóm, chủng loại thiết bị; trách nhiệm cập nhật giá kê khai phải hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước và chi phí tuân thủ của tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Ủy ban cũng đề nghị bổ sung trách nhiệm của nhà sản xuất thiết bị y tế và cơ sở y tế; rà soát để tránh chồng chéo với pháp luật về giá, đấu thầu, hải quan.

Dự thảo bổ sung quy định về thừa nhận giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp tại khoản 2 Điều 29 và bãi bỏ quy trình thực hiện áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới tại khoản 3 Điều 93 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh hiện hành.

Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, đây là hai nội dung có điều chỉnh chính sách nhưng chưa được nêu tại Tờ trình số 825, chưa có thuyết minh và tổng kết thi hành pháp luật, nên Ủy ban chưa có cơ sở xem xét, đánh giá.

Đối với việc sửa đổi Luật Dược, Ủy ban cơ bản tán thành các nội dung nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giá thuốc, đơn giản hóa thủ tục hành chính và phân cấp xác nhận nội dung quảng cáo thuốc.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị có giải pháp kiểm soát tình trạng hồ sơ quảng cáo thuốc không được chấp thuận tại địa phương này nhưng tiếp tục được đề nghị xác nhận ở địa phương khác. Đồng thời, cần làm rõ mục tiêu sớm hoàn thành, vận hành cơ sở dữ liệu về dược, bảo đảm kết nối, chia sẻ và liên thông đồng bộ, trong đó có dữ liệu về giá.

Đối với Luật Bảo hiểm y tế, Ủy ban đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về đối tượng tham gia và tên gọi các hình thức tổ chức cơ sở khám chữa bệnh, bảo đảm phù hợp với Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Với các nội dung sửa đổi Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật và Luật Người cao tuổi, cơ quan thẩm tra đề nghị rà soát kỹ các quy định được bãi bỏ, sửa đổi và quy định chặt chẽ tại văn bản hướng dẫn.

Ủy ban nhấn mạnh, khi bãi bỏ biện pháp tiền kiểm, Chính phủ cần có giải pháp bảo đảm không làm suy giảm hiệu quả quản lý nhà nước đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, chăm sóc người khuyết tật và người cao tuổi.