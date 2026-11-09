Đề xuất cấm hút thuốc lá ngoài khu vực được phép tại nơi công cộng đông người

Bổ sung hành vi ngăn cản người khác cai nghiện thuốc lá vào danh mục bị nghiêm cấm

Tán thành sự cần thiết sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đại biểu Thái Thị An Chung đặc biệt đồng tình với việc luật hóa các quy định cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

ĐBQH Thái Thị An Chung (Nghệ An) phát biểu. Ảnh: Quang Khánh

Góp ý về khoản 3 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 9 về các hành vi bị nghiêm cấm, đại biểu đề nghị nghiên cứu gộp các khoản 6, 7 và 8 thành một khoản do cùng liên quan đến việc hạn chế tiếp cận thuốc lá đối với người dưới 18 tuổi.

Đối với hành vi “hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm” tại khoản 9, đại biểu Thái Thị An Chung đề nghị tách thành một khoản riêng (khoản 10) và sửa đổi theo hướng: “Hút thuốc lá ngoài khu vực được phép hút thuốc lá hoặc tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá”.

Đồng thời, đại biểu đề nghị bổ sung hành vi “ngăn cản người khác cai nghiện thuốc lá” vào khoản 11 về các hành vi bị nghiêm cấm, nhằm bảo vệ tốt hơn những người muốn cai nghiện hoặc đang cai nghiện thuốc lá.

Làm rõ phạm vi cấm hút thuốc lá tại không gian công cộng ngoài trời

Góp ý về các địa điểm cấm hút thuốc lá quy định tại Điều 11 và Điều 12 của Luật hiện hành, đại biểu Thái Thị An Chung nhất trí với việc sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 11 theo hướng quy định cơ sở giáo dục là địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên thảo luận tại Hội trường, chiều 9/11. Ảnh: Khánh Duy

Tuy nhiên, để bảo đảm tính thống nhất và thuận lợi trong thực thi, đại biểu Thái Thị An Chung đề nghị làm rõ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 về “cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao”.

Theo đại biểu, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có danh mục 47 loại hình cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Tuy nhiên, danh mục này bao gồm cả những không gian thuộc sở hữu tư nhân, không phải nơi công cộng hoặc nơi làm việc.

Trong khi đó, theo đại biểu, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy đang được Quốc hội xem xét tại kỳ họp này cũng không đề cập việc sửa đổi danh mục nêu trên. Vì vậy, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ phạm vi cơ sở, khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao trên cơ sở các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, tránh phát sinh vướng mắc khi áp dụng.

Các ĐBQH dự phiên thảo luận tại Hội trường. Ảnh: Khánh Duy

Đáng chú ý, đại biểu Thái Thị An Chung kiến nghị nghiên cứu bổ sung Điều 12a vào Luật hiện hành, quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá tại các khu vực đô thị tập trung đông người, nhưng vẫn cho phép hút thuốc tại những nơi được bố trí riêng.

Dẫn chứng từ thực tiễn, đại biểu cho biết, trên các tuyến đường, nhất là khi xảy ra ùn tắc giao thông, không khó bắt gặp tình trạng người tham gia giao thông hút thuốc lá rồi vứt tàn thuốc xuống mặt đường. Tại công viên, quảng trường hoặc sân vận động, khi diễn ra các sự kiện đông người, người dân cũng khó tránh khỏi khói thuốc từ những người xung quanh.

Đại biểu đề nghị, nghiên cứu bổ sung 1 điều của Luật hiện hành (điều 12a) theo hướng bổ sung quy định địa điểm cấm hút thuốc lá tại khu vực đô thị tập trung đông người nhưng được phép hút thuốc lá ở nơi dành riêng cho người hút thuốc lá.

Theo đại biểu, quy định hiện hành chưa tạo được cơ chế quản lý phù hợp đối với các không gian công cộng ngoài trời tập trung đông người. Vì vậy, cần bổ sung quy định nhằm bảo vệ tốt hơn quyền được sống, học tập và làm việc trong môi trường không có khói thuốc.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan giải trình, làm rõ một số vấn đề. Ảnh: Quang Khánh

Để bảo đảm tính khả thi, đại biểu đề nghị làm rõ 3 nội dung: tiêu chí xác định không gian công cộng ngoài trời thuộc khu vực đô thị tập trung đông người phải cấm hút thuốc lá ngoài khu vực được phép; trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, cấp xã trong việc quyết định địa điểm cụ thể; và trách nhiệm của người đứng đầu địa điểm trong việc tổ chức khu vực dành riêng cho người hút thuốc, bảo đảm không có hành vi hút thuốc ngoài khu vực này.