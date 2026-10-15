Đề xuất cấm doanh nghiệp tăng giá xăng dầu sớm, trì hoãn giảm giá

Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi Điều 29 theo hướng không chỉ quy định việc công bố, kê khai giá bán xăng dầu mà còn làm rõ các trường hợp điều chỉnh giá, trách nhiệm giải trình của thương nhân và cơ chế giám sát, xử lý vi phạm. Các nội dung này được thể hiện trong dự thảo Nghị định thay thế các quy định hiện hành về kinh doanh xăng dầu, tại Tờ trình số 8153/TTr-BCT ngày 8/10/2026.

Theo dự thảo mới, thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện điều chỉnh giá trong ba trường hợp: Khi các yếu tố cấu thành trong công thức giá bán xăng dầu quy định tại Điều 28 Nghị định này có sự thay đổi; Khi áp dụng chi phí kinh doanh định mức theo thông báo của Bộ Công Thương; Khi Nhà nước thực hiện các biện pháp bình ổn giá xăng dầu.