Đề xuất cấm chia nhỏ dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu nhằm mục đích áp dụng hạn mức chỉ định thầu

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Bộ Tài chính cho biết, dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) hoàn thiện quy định về hành vi bị cấm trong hoạt động lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư (Điều 15) theo hướng:

+ Bổ sung hành vi bị cấm đối với các cá nhân, tổ chức dàn xếp, thỏa thuận nhằm nâng khống giá gói thầu, dự toán gói thầu; hành vi chia nhỏ dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu nhằm mục đích áp dụng hạn mức chỉ định thầu, hạn chế sự tham gia của các nhà thầu để có cơ sở xử lý hành vi vi phạm đã phát sinh phổ biến trong thời gian qua.

+ Làm rõ các hành vi thông thầu, gian lận, không bảo đảm công bằng, minh bạch để bảo đảm đồng bộ với pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực và phù hợp với thực tiễn.

+ Chỉnh lý quy định về hành vi chuyển nhượng thầu để phản ánh đầy đủ bản chất của hành vi này, góp phần ngăn chặn hành vi lợi dụng danh nghĩa "nhà thầu phụ" để chuyển nhượng thầu trái phép, theo hướng:

(i) thay thế hành vi "chuyển nhượng thầu" bằng hành vi "sử dụng thầu phụ bất hợp pháp";

(ii) làm rõ nội hàm của việc sử dụng nhà thầu phụ bất hợp pháp trên cơ sở xác định trách nhiệm của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng;

(iii) làm rõ hành vi nhà thầu giao trách nhiệm quản lý của mình theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác.

+ Bỏ quy định hành vi bị cấm đối với trường hợp nhà thầu đứng tên tham dự thầu gói thầu, dự án do chủ đầu tư, bên mời thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm việc tại cơ quan, tổ chức đó để tránh trùng lặp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.