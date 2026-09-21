Đề xuất cấm bán thuốc lá ngoài cổng trường, bệnh viện trong phạm vi 100m

Thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, trình bày tờ trình, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm.

Cụ thể, dự thảo luật bổ sung cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và thuốc lá khác.

Dự thảo luật cũng bổ sung việc cấm sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu thiết bị điện tử, cụm linh kiện, linh kiện (bộ phận) rời, dung dịch để lắp ráp, sản xuất thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá khác theo danh mục do Chính phủ quy định, trừ trường hợp theo quy định tại khoản 16 Điều 52 Luật Đầu tư.

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trình bày tờ trình. Ảnh: Media QH

Dự thảo cũng bổ sung quy định cấm trưng bày thuốc lá. Cấm bán thuốc lá bằng máy bán hàng tự động, bán thuốc trên không gian mạng, nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội, nền tảng số hoặc phương thức giao dịch điện tử khác. Cấm hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút, bán thuốc lá.

Dự luật cũng sửa đổi, bổ sung quy định bán thuốc lá. Theo đó, dự thảo luật quy định cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc lá phải treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, thực hiện kiểm tra căn cước hoặc ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) hoặc hộ chiếu với trường hợp có nghi ngờ người dưới 18 tuổi mua thuốc lá.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được tổ chức, cho phép hoặc bán thuốc lá tại các địa điểm quy định tại địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn, địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá, trừ khu vực cách ly của sân bay.

Đáng chú ý, dự thảo quy định không được bán thuốc lá phía ngoài cổng cơ sở giáo dục, cơ sở y tế trong phạm vi 100m tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đó. Dự luật đề xuất Chính phủ quy định cụ thể về việc bán thuốc lá.

Khó khả thi với đề xuất cấm bán thuốc lá trong phạm vi 100m gần trường học

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, về đề xuất bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm, Thường trực Ủy ban nhận thấy Nghị quyết 173/2024 của Quốc hội đã quy định cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các chất gây nghiện, gây hại cho sức khỏe con người.

Dự thảo luật cũng đang thể chế theo hướng quy định cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các bộ phận cấu thành thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Do đó, Thường trực Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ quan điểm có cấm thuốc lá đặc chế không. Có ý kiến đề nghị bổ sung cấm hành vi "dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc người chưa đủ 18 tuổi mua, bán, sử dụng thuốc lá".

Về địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn, dự luật bỏ cụm từ "trường cao đẳng, đại học, học viện". Thường trực Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc giữ nội dung như luật hiện hành nhưng sửa tên thành "cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp" để phù hợp với Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày thẩm tra. Ảnh: Media QH

Với đề xuất không được bán thuốc lá phía ngoài cổng cơ sở giáo dục, cơ sở y tế trong phạm vi 100m, Thường trực Ủy ban nhận thấy quy định này không khả thi trong điều kiện thực tế.

Bởi về bản chất của quy định là hướng đến việc hạn chế học sinh tiếp cận với thuốc lá và ảnh hưởng của thuốc lá tại các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế. Do đó, Thường trực Ủy ban đề nghị quy định theo hướng không được bán thuốc lá tại khu vực tiếp giáp với cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết các biện pháp giám sát xung quanh các cơ sở này.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng nội dung này cơ bản giữ như luật hiện hành, chỉ sửa đổi tên các địa điểm thành "cơ sở giáo dục, cơ sở y tế" để bao quát hơn, do đó, đề nghị giữ như phương án sửa đổi tại dự luật để tránh việc đánh giá làm giảm nhẹ quy định so với hiện hành.