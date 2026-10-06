Đề xuất các trường hợp cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được tự quyết định hoạt động mua sắm, đấu thầu

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất quyền tự chủ, tự quyết định hoạt động mua sắm, đấu thầu như sau:

1. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được tự quyết định hoạt động mua sắm, đấu thầu trên cơ sở bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả trong các trường hợp sau đây:

a) Lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu sử dụng vốn do tổ chức, cá nhân trong nước tài trợ mà nhà tài trợ yêu cầu không lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật này; gói thầu của đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nguồn vốn vay, trừ vốn tín dụng đầu tư của nhà nước, vốn vay lại từ vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài;

b) Lựa chọn nhà thầu ở nước ngoài của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 1 của Luật này;

c) Lựa chọn nhà thầu để thuê, mua, thuê mua nhà, trụ sở, tài sản gắn liền với đất;

d) Lựa chọn nhà thầu của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, doanh nghiệp nhà nước không sử dụng ngân sách nhà nước;

đ) Lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn phục vụ trực tiếp cho gói thầu mà đơn vị sự nghiệp công lập đã ký hợp đồng;

e) Lựa chọn hòa giải viên, thành viên trong ban phân xử tranh chấp, hội đồng trọng tài để xử lý tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng do các bên tự quyết định theo quy định của hợp đồng;

g) Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ dầu khí, hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí phù hợp với hợp đồng dầu khí được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Dầu khí.

2. Đối với phần kinh phí khoán chi của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng toàn bộ hoặc một phần ngân sách nhà nước, tổ chức, cá nhân chủ trì được tự quyết định việc lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

3. Đối với việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ để thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp thông qua mua trực tiếp từ hộ gia đình, cá nhân thì tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực hiện mua gom trực tiếp hàng hóa, dịch vụ từ hộ gia đình, cá nhân.

4. Nhà đầu tư trúng thầu là doanh nghiệp nhà nước hoặc tổ chức kinh tế do nhà đầu tư trúng thầu là doanh nghiệp nhà nước thành lập được tự quyết định việc lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án đầu tư kinh doanh quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 của Luật này.

Theo Bộ Tài chính, đề xuất trên nhằm trao quyền chủ động cho chủ đầu tư trong việc quyết định hoạt động đấu thầu, mua sắm theo nguyên tắc bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả (Điều 4).