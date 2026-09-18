Đề xuất các dịch vụ kỹ thuật y tế khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra sức khỏe đầu năm học với trẻ em dưới 6 tuổi

Kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho học sinh Trường Mầm non Hải Hưng A, xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng thuộc phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế.

Theo dự thảo Thông tư, chi phí khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra sức khoẻ đầu năm học đối với trẻ em dưới 6 tuổi theo năm học bao gồm tiền công khám, chi phí thực hiện kiểm tra theo các chỉ số chuyên môn và chi phí cập nhật hồ sơ quản lý sức khoẻ được thực hiện tự cân đối trong số kinh phí dành cho chăm sóc sức khoẻ ban đầu được trích lại từ số thu bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì thực hiện thanh toán từ số kinh phí của Quỹ bảo hiểm y tế phân bổ cho khám bệnh, chữa bệnh hoặc quỹ dự phòng.

Mức thanh toán tối đa cho 01 lần kiểm tra sức khoẻ không vượt quá 200.000 đồng/người/lần/năm.

Dịch vụ kỹ thuật y tế khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra sức khỏe đầu năm học với trẻ em dưới 6 tuổi