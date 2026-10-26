Đề xuất bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy

Theo tờ trình của Chính phủ, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 12 điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong đó, bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. Ảnh: TRỌNG HẢI

Bên cạnh đó, bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy. Đồng thời, quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Tờ trình cũng nêu rõ, việc thực hiện đồng thời thủ tục thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy làm phát sinh thời gian, chi phí tuân thủ đối với người dân, doanh nghiệp. Thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy bản chất là kiểm soát chất lượng sản phẩm, cần được điều chỉnh cho thống nhất với việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình dự án luật. Ảnh: TRỌNG HẢI

Thẩm tra dự án luật, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội cơ bản tán thành với quy định tại dự thảo luật đã sửa đổi, bổ sung 12 điều của Luật hiện hành nhằm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị, về nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, đề nghị quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông; quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông trong việc chấp hành đúng nội dung thẩm định thiết kế ban đầu về phòng cháy, chữa cháy và duy trì các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy đối với công trình, phương tiện đã được đưa vào sử dụng so với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã áp dụng.

Cùng với đó, xác định rõ chủ thể quyết định đưa phương tiện giao thông vào sử dụng; quy định rõ trách nhiệm pháp lý của chủ thể này và tiêu chuẩn năng lực của các đơn vị tư vấn nghiệm thu độc lập để tránh rủi ro phát sinh mất an toàn cháy, nổ; bổ sung quy định nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các tỉnh, thành phố sau sáp nhập để thuận lợi cho việc triển khai thực hiện quy định tại luật hiện hành về các cơ sở hiện hữu không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng.

Về các quy định chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đề nghị bổ sung quy định về cơ chế hậu kiểm, chia sẻ dữ liệu điện tử và quản lý theo mức độ rủi ro; quy định kiểm soát rủi ro, hậu kiểm và phân loại công trình theo mức độ nguy cơ cháy nổ cao; tăng cường hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất sau khi công trình, phương tiện được đưa vào sử dụng; quy định rõ ràng về quy trình một cửa liên thông điện tử; rà soát kỹ lưỡng nội dung chuyển tiếp về các thủ tục hành chính tại dự thảo luật để bảo đảm không tạo ra khoảng trống pháp lý trong quá trình tổ chức thực hiện.