Đề xuất bổ sung trách nhiệm công đoàn trong bảo vệ an toàn lao động
Sáng 21/10, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/de-xuat-bo-sung-trach-nhiem-cong-doan-trong-bao-ve-an-toan-lao-dong-10435139.html