Đề xuất bổ sung trách nhiệm công đoàn trong bảo vệ an toàn lao động

Nghị định số 384/2026/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 09/10/2026 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2027) đã chính thức thiết lập bộ tiêu chí kỹ thuật thống nhất để xác định hàng hóa có xuất xứ thuần túy hoặc không thuần túy Việt Nam. Văn bản này đồng thời quy định cụ thể danh mục công đoạn gia công, chế biến đơn giản, các yếu tố không được xem xét khi xác định xuất xứ, cùng nghĩa vụ tự kê khai và lưu trữ hồ sơ chứng minh trong 05 năm của thương nhân.