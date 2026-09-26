Đề xuất bổ sung thuốc ung thư thế hệ mới vào danh mục bảo hiểm y tế

Bộ Y tế vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long về việc tăng số lượng thuốc được cấp tại các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), đồng thời đề nghị bổ sung, mở rộng danh mục thuốc, nhất là thuốc điều trị ung thư.

Theo phản ánh của cử tri, khi khám, chữa bệnh bằng BHYT tại trung tâm y tế xã, số lượng thuốc được cấp còn ít, chưa đáp ứng nhu cầu điều trị.

Người dân khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế. Ảnh: Bệnh viện 19-8

Trả lời nội dung này, Bộ Y tế cho biết đã ban hành Thông tư số 37/2024/TT-BYT ngày 16-11-2024 quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, cấu trúc danh mục và hướng dẫn thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Hiện Bộ Y tế đang rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc hóa dược được Quỹ BHYT thanh toán nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị và bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.

Trong đó, bộ dự kiến bổ sung nhiều thuốc phát minh mới có hiệu quả điều trị cao; xem xét quy định tỷ lệ thanh toán phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh và khả năng cân đối của Quỹ BHYT. Việc thanh toán thuốc cũng được nghiên cứu theo cấp chuyên môn kỹ thuật thay cho hạng bệnh viện.

Đáng chú ý, dự kiến danh mục thuốc BHYT được sửa đổi, bổ sung lần này sẽ mở rộng phạm vi thanh toán tại các cơ sở khám, chữa bệnh cấp ban đầu đối với 349 thuốc, tạo điều kiện để người bệnh được tiếp cận thuốc ngay tại cơ sở y tế ban đầu, hạn chế phải chuyển tuyến và giảm thời gian, chi phí đi lại.

Về kiến nghị bổ sung thuốc điều trị ung thư, Bộ Y tế cho biết Việt Nam hiện có danh mục thuốc BHYT tương đối đầy đủ, bao phủ nhiều nhóm thuốc điều trị.

Theo Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31-12-2022, danh mục thuốc hóa dược gồm 1.037 hoạt chất, thuốc hóa dược và sinh phẩm, chia thành 27 nhóm lớn; ngoài ra có 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu. Trong số này có 76 hoạt chất, thuốc hóa dược và sinh phẩm thuộc nhóm thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch.

Đối với thuốc y học cổ truyền, danh mục hiện hành gồm 229 thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và 349 vị thuốc cổ truyền.

Bộ Y tế cho biết danh mục thuốc BHYT được ghi theo tên hoạt chất hoặc thành phần, không ghi hàm lượng, dạng bào chế và tên thương mại. Do đó, số lượng thuốc thành phẩm được Quỹ BHYT thanh toán trên thực tế lớn hơn số lượng thuốc được ghi trong danh mục.

Trong quá trình sửa đổi danh mục, Bộ Y tế dự kiến bổ sung một số thuốc điều trị ung thư thế hệ mới, thuốc sinh học như kháng thể đơn dòng và thuốc miễn dịch có hiệu quả điều trị cao. Đồng thời, bộ sẽ xem xét tỷ lệ thanh toán phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh và khả năng cân đối của Quỹ BHYT.