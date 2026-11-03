Đề xuất bổ sung thẩm quyền trưng dụng tài sản cho chỉ huy quân đội

Giữa nhịp sống hối hả, việc tìm kiếm một không gian xanh mát để các em nhỏ vừa vui chơi vừa học hỏi về thiên nhiên không phải lúc nào cũng dễ dàng. Hiểu được điều đó, ZooJung tại Nha Trang đã ra đời với thông điệp vô cùng đáng yêu: "Rừng trong phố, thú thân thiện" – nơi niềm vui của các bé luôn đi đôi với sự thoải mái và hạnh phúc của các loài động vật.