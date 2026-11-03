Đề xuất bổ sung thẩm quyền trưng dụng tài sản cho chỉ huy quân đội
Trong tình huống khẩn cấp về quốc phòng, việc chậm huy động phương tiện, tài sản có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người dân và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Tại phiên thảo luận sáng 3/11 về dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi), đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đề xuất nghiên cứu bổ sung thẩm quyền trưng dụng tài sản có giới hạn cho một số chức danh chỉ huy quân đội, nhằm bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống cấp bách.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/de-xuat-bo-sung-tham-quyen-trung-dung-tai-san-cho-chi-huy-quan-doi-246261103112306156.htm