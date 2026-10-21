Đề xuất bổ sung quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế trên 5 năm liên tục

Đề xuất bổ sung quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế liên tục trên 5 năm

Cử tri kiến nghị Bộ Y tế nghiên cứu, bổ sung quyền lợi, chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế liên tục trên 5 năm, như tăng mức hưởng, hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh hoặc giảm mức đóng. Theo cử tri, chính sách này sẽ khuyến khích người dân duy trì tham gia bảo hiểm y tế lâu dài, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Quy định quyền lợi với người tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục trở lên

Bộ Y tế cho biết, Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định quyền lợi đối với người tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục trở lên.

Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, sẽ được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Quy định này không áp dụng đối với trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng quy định. Người bệnh đáp ứng điều kiện này không phải cùng chi trả đối với các lần khám bệnh, chữa bệnh đúng quy định tiếp theo trong năm tài chính đó.

Theo Bộ Y tế, bảo hiểm y tế được thực hiện trên nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia. Vì vậy, việc xác định mức đóng, mức hưởng và chính sách hỗ trợ cần được xem xét đồng bộ, phù hợp với khả năng đóng góp của người dân, nguồn ngân sách nhà nước và khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế.

Sẽ nghiên cứu, đánh giá tình hình, tham mưu hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế

Trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các bộ, ngành liên quan đánh giá tình hình thu, chi, khả năng cân đối quỹ để nghiên cứu, tham mưu giải pháp phù hợp.

Các phương án có thể bao gồm điều chỉnh mức đóng, mức hưởng hoặc bổ sung quyền lợi cho người duy trì tham gia bảo hiểm y tế nhiều năm, trên cơ sở bảo đảm tính bền vững và an toàn của Quỹ Bảo hiểm y tế.

Về thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục, theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 22 Luật bảo hiểm y tế, trường hợp gián đoạn tham gia không quá 90 ngày được tính là thời gian tham gia liên tục để xác định quyền lợi sau 5 năm.

Một số trường hợp đặc thù khác cũng được pháp luật quy định là thời gian tham gia Bảo hiểm y tế liên tục./.