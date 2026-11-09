Đề xuất bổ sung quyền được thông báo chi phí và bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế

Thảo luận về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), đồng chí Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Trị, Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị bổ sung quy định bảo đảm quyền được thông báo trước các khoản chi phí phải tự chi trả và quyền lợi BHYT khi người bệnh sử dụng thuốc ngoài danh mục.

Đồng chí Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Trị thảo luận tại phiên họp - Ảnh: C.T.V

Về quyền được biết trước chi phí phải tự trả, đồng chí Nguyễn Khánh Vũ cho rằng luật hiện hành chưa quy định việc thông báo trước các khoản ngoài phạm vi BHYT. Trong khi mức hưởng và tỉ lệ thanh toán khác nhau tùy đối tượng, cơ sở khám, chữa bệnh và từng loại thuốc, dịch vụ, người bệnh khó xác định chính xác số tiền phải chi trả.

Thực tế, có trường hợp người bệnh phải tự mua thuốc ngoài danh mục BHYT, thậm chí cả thuốc, vật tư thuộc phạm vi quỹ chi trả; một số trường hợp đủ điều kiện miễn cùng chi trả nhưng chưa được hưởng quyền lợi, hoặc khám đúng thủ tục vẫn phải nộp thêm chi phí. Theo đồng chí, việc thiếu thông tin trước khiến người bệnh khó nhận biết các khoản phải trả, tạo kẽ hở cho tình trạng lạm thu.

Đồng chí cho rằng các quy định hiện hành mới dừng ở việc tư vấn, giải thích khi người bệnh yêu cầu và cấm kê đơn nhằm trục lợi, chưa quy định trách nhiệm thông báo trước. Trong khi đó, thanh tra, kiểm tra chủ yếu xử lý sai phạm sau khi xảy ra; người bệnh thiếu thông tin nên cũng khó phát hiện, phản ánh vi phạm.

Từ đó, đồng chí đề nghị bổ sung vào Điều 3 dự thảo Luật nội dung sửa đổi Điều 12 Luật Khám bệnh, chữa bệnh, theo hướng người bệnh được thông báo trước các khoản chi phí phải tự chi trả ngoài phạm vi hưởng BHYT khi được chỉ định thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật, trừ trường hợp cấp cứu; đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung và hình thức thông báo. Quy định này không can thiệp vào chuyên môn của thầy thuốc mà giúp người bệnh chủ động nắm bắt thông tin và lựa chọn phù hợp.

Về quyền lợi khi được chỉ định thuốc ngoài danh mục, đồng chí Nguyễn Khánh Vũ cho rằng, người bệnh hiện phải tự chi trả toàn bộ, kể cả phần chi phí mà quỹ BHYT có thể thanh toán nếu sử dụng thuốc cùng chỉ định trong danh mục. Trong khi đó, người sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu vẫn được bảo đảm quyền lợi BHYT. Sự khác biệt này chưa bảo đảm công bằng, nhất là với người thu nhập thấp và người có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí đề nghị bổ sung vào khoản 6 Điều 22 Luật BHYT quy định đối với trường hợp người bệnh được chỉ định thuốc ngoài danh mục nhưng trong danh mục đã có thuốc cùng chỉ định, giao Chính phủ quy định mức thanh toán của quỹ theo giá thuốc trong danh mục, người bệnh tự chi trả phần chênh lệch. Cách làm này vừa không làm tăng phần chi của quỹ, vừa giúp người bệnh có cơ hội tiếp cận thuốc phù hợp hơn mà không bị mất quyền lợi BHYT.

Theo đồng chí, bảo đảm quyền được biết trước chi phí và quyền lợi khi sử dụng thuốc ngoài danh mục sẽ góp phần thu hẹp kẽ hở lạm thu, nâng cao tính minh bạch, công bằng trong thực hiện chính sách BHYT.