Đề xuất bổ sung quy định cụ thể để xử lý ô nhiễm tiếng ồn, mùi

Tại hội nghị, đại diện Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (gọi tắt là Ban quản lý) góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, trong đó đề nghị quy định cụ thể hơn việc xử lý hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn và mùi. Thực tế quy định hiện hành chỉ đề cập việc kiểm soát các nguồn phát thải bụi, khí thải mà chưa làm rõ việc xử lý ô nhiễm tiếng ồn, mùi.

Đơn vị nhận nhiều phản ánh của người dân về vấn đề này, nhưng khi cơ quan chức năng kiểm tra, kết quả quan trắc định kỳ vẫn đạt quy định nên khó xử lý. Do đó, cần bổ sung quy định cụ thể về quản lý, xử lý tiếng ồn và mùi.

Về quản lý chất thải xây dựng, đại diện Ban Quản lý cho rằng quy định hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể, khiến doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn trong việc xử lý sau xây dựng, tháo dỡ công trình. Vì vậy, đề nghị giao UBND cấp tỉnh hướng dẫn quản lý, tổ chức xử lý và quy hoạch khu vực xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM Võ Hoàng Ngân chủ trì hội nghị

Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, luật sư Trương Thị Hòa đề nghị bổ sung trách nhiệm phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động, người học nghề, tập nghề và người thử việc. Bà đề xuất, chi phí tổ chức phổ biến pháp luật và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cần được tính là chi phí được khấu trừ trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, qua đó khuyến khích người sử dụng lao động chủ động đầu tư cho công tác này, góp phần phòng ngừa tai nạn lao động.

Luật sư Trương Thị Hòa cho rằng, cần bổ sung trách nhiệm cảnh báo sớm, cảnh báo, dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn đối với những trường hợp thời tiết, thủy văn có thể ảnh hưởng đến an toàn lao động, nhất là hoạt động khai thác tài nguyên trong hầm mỏ.

Đại biểu nêu ý kiến góp ý

Liên quan dự thảo luật, đại diện Hội Luật gia TPHCM góp ý về việc bỏ điều kiện kinh doanh và thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Việc chuyển từ cơ chế “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” có thể giảm thủ tục hành chính nhưng tiềm ẩn nguy cơ doanh nghiệp tổ chức huấn luyện mang tính hình thức, làm gia tăng nguy cơ tai nạn lao động.

Đại diện Hội Luật gia TPHCM đề nghị bổ sung nguyên tắc về tiêu chuẩn người huấn luyện, yêu cầu bảo đảm khi cung cấp dịch vụ huấn luyện, tự huấn luyện; có chế tài hành chính đủ sức răn đe đối với hành vi gian dối, cấp chứng nhận/xác nhận huấn luyện khống.