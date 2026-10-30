Đề xuất bổ sung nội dung định hướng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh

Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tại Kỳ họp thứ Sáu (Kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh diễn từ ngày 29-30/10, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tập trung thảo luận, góp ý kiến vào Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp, trong đó đặc biệt quan tâm đến tính khả thi, nguồn lực thực hiện, phân cấp thẩm quyền, tác động xã hội và đề xuất, kiến nghị nhằm đảm bảo Nghị quyết sau khi có hiệu lực có thể tạo ra những nguồn lực phát triển cho Thành phố.

Hội đồng Nhân dân Thành phố cho biết tại các phiên họp Tổ đại biểu trong khuôn khổ Kỳ họp, đã có hơn 70 lượt ý kiến của các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố liên quan đến các vấn đề quan trọng được đưa ra xem xét, quyết định tại Kỳ họp; thống nhất về sự cần thiết, tầm quan trọng của việc ban hành 47 dự thảo Nghị quyết (gồm 29 Nghị quyết quy phạm pháp luật và 18 Nghị quyết cá biệt), đặc biệt là 17 dự thảo Nghị quyết cụ thể hóa, tổ chức triển khai các cơ chế, chính sách được giao tại Luật Phát triển đô thị nhằm tạo nguồn lực phục vụ sự phát triển của Thành phố.

Một nội dung nhận được sự quan tâm lớn nhất của các đại biểu là vấn đề Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Các đại biểu nhất trí với định hướng phát triển thành phố không chỉ phát triển theo mô hình đơn tâm truyền thống mà đang đẩy mạnh mô hình đô thị đa trung tâm, hình thành các vùng động lực mới gắn với hạ tầng giao thông kết nối liên vùng; đề nghị sau khi Quy hoạch được phê duyệt, cần khẩn trương có kế hoạch phân kỳ thực hiện và triển khai lập Quy hoạch phân khu tại các phường.

Các đại biểu kiến nghị nghiên cứu bổ sung phường Bình Dương vào Cực đổi mới sáng tạo phía Đông kết nối Thủ Đức, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên-Bắc Tân Uyên với sân bay Long Thành; cập nhật hạ tầng nghiên cứu phát triển, đại học quốc tế và Khu công nghệ số tập trung quy mô 220 ha, bảo đảm liên kết đổi mới sáng tạo vùng Đông Bắc thành phố.

Về phân vùng, các đại biểu đề nghị tách Tây Bắc và Tây Nam thành 2 tiểu vùng do khác biệt địa chất, thủy văn, kinh tế và kết nối. Vùng Tây Bắc được định hướng logistics, trung chuyển nội địa gắn với các tuyến đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài, sông Sài Gòn; kết hợp kinh tế xanh, nông nghiệp công nghệ cao, đô thị đại học và du lịch lịch sử Địa đạo Củ Chi.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Vùng Tây Nam định hướng logistics cửa ngõ Đồng bằng sông Cửu Long và đô thị sinh thái sông nước. Khu vực Bắc Thành phố Hồ Chí Minh định hướng khu công nghiệp, logistics, đề xuất bổ sung không gian phát triển khoa học công nghệ.

Đối với vùng lõi lịch sử, một số đại biểu đề nghị nghiên cứu giảm áp lực dân số, từng bước di dời chức năng cư trú mật độ cao; bố trí nhà ở mật độ cao dọc tuyến metro theo mô hình phát triển đô thị gắn giao thông công cộng (TOD).

Khu vực Nhà Bè, Hiệp Phước gắn với bảo tồn rừng ngập mặn Cần Giờ; nghiên cứu tích hợp đường điện cao thế ngầm hoặc đi cùng kết cấu cầu Cần Giờ-Vũng Tàu, bảo đảm 2 nguồn điện độc lập phục vụ cảng trung chuyển quốc tế và đô thị du lịch lấn biển.

Về hạ tầng, các bên liên quan cần xác định lộ trình di dời cơ sở công nghiệp, kho bãi ô nhiễm khỏi vùng lõi để tái thiết không gian công cộng; quy hoạch cảng, bến du lịch đường thủy, bến du thuyền gắn kinh tế đêm ven sông Sài Gòn.

Cơ quan chức năng bổ sung đường sắt chở container từ Cái Mép-Thị Vải tới khu công nghiệp, trung tâm logistics; đẩy nhanh thủ tục 20 dự án điện mặt trời, 8 dự án điện gió; đánh giá kỹ tác động môi trường đối với định hướng 15.000MW điện gió ngoài khơi Cần Giờ…

Các đại biểu cũng đặc biệt quan tâm đến các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh trong lĩnh vực y tế, giáo dục và an sinh như kiến nghị mở rộng hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng từ đối tượng bác sỹ sang toàn bộ chức danh chuyên môn tại Trạm y tế cấp xã; nghiên cứu bỏ giới hạn không quá 5 bác sỹ/trạm; bố trí nhân lực theo quy mô dân số, địa bàn, khối lượng nhiệm vụ, nhất là tại các phường, xã có dân số đông (trên 80.000 dân); đề nghị nghiên cứu phát triển mạng lưới Viện dưỡng lão, đa dạng hóa chăm sóc người cao tuổi, bảo trợ người già không nơi nương tựa và bổ sung chuyên khoa lão khoa tại các bệnh viện đa khoa…

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thống nhất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị rạch Bà Tàng; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện giải tỏa kênh Hy Vọng; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nạo vét cải tạo rạch Bàu Trâu (đoạn từ kênh Tân Hóa đến kênh Hiệp Tân) gắn với thực hiện Đề án di dời 41.000 căn nhà ven và trên kênh rạch, cải thiện môi trường, phòng ngừa sạt lở.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cho rằng sau khi nghị quyết được ban hành, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện các dự án đúng tiến độ gắn với đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng và sinh kế của hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, hạn chế tối đa khiếu nại, khiếu kiện…

Tại Kỳ họp lần này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung thảo luận sâu rộng về những định hướng chiến lược mang tính quy hoạch tổng thể và các chính sách an sinh xã hội tác động trực tiếp đến từng người dân.

Những nội dung được được đưa ra bàn bạc, quyết định tại Kỳ họp kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết căn cơ nhiều bài toán hạ tầng, môi trường, y tế và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong giai đoạn tới./.