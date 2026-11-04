Theo dự thảo, bên cạnh hệ thống chống bó cứng phanh ABS, xe khách giường nằm phải được trang bị hệ thống kiểm soát ổn định xe (ESC) hoặc hệ thống tương đương nhằm hạn chế nguy cơ mất lái, lật xe.

Quy định về cửa và lối thoát hiểm cũng được siết chặt. Khoang khách phải có ít nhất 2 cửa đóng, mở được, bố trí trên thành xe, trong đó có tối thiểu một cửa lên xuống dành cho hành khách. Mỗi vị trí giường nằm sát thành xe phải có cửa sổ bên được thiết kế làm lối thoát hiểm khẩn cấp ở cả hai phía. Riêng hàng giường cuối có thể được miễn yêu cầu này nếu kết cấu thân xe không cho phép bố trí cửa sổ đủ kích thước.

Đối với hệ thống giường nằm, dự thảo yêu cầu giường phải được lắp đặt chắc chắn, bố trí dọc theo chiều chuyển động của xe. Mỗi giường chỉ dành cho một người và phải có dây đai an toàn phù hợp.

Đề xuất bổ sung nhiều quy định an toàn đối với xe khách giường nằm

Đáng chú ý, số lượng cửa sập thoát hiểm được quy định căn cứ vào sức chứa của phương tiện. Xe có không quá 30 giường phải có ít nhất một cửa sập trên nóc hoặc cửa trượt dưới sàn; xe có trên 30 giường phải trang bị tối thiểu 2 cửa. Khoảng cách giữa hai cửa liền kề, nếu có từ 2 cửa trở lên, không được nhỏ hơn 2m.

Một điểm mới khác là yêu cầu trang bị hệ thống cảnh báo cháy, khói đối với xe khách từ 30 chỗ ngồi trở lên (bao gồm cả vị trí người lái) và xe khách giường nằm. Thiết bị tại khoang động cơ phải có khả năng phát hiện nhiệt độ bất thường hoặc khói. Khi xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm, hệ thống phải đồng thời phát cảnh báo bằng âm thanh, hình ảnh tại vị trí người lái và kích hoạt đèn cảnh báo nguy hiểm của xe.

Hệ thống cảnh báo phải hoạt động trong suốt thời gian động cơ khởi động hoặc xe ở trạng thái sẵn sàng vận hành và chỉ dừng khi động cơ tắt hoặc phương tiện kết thúc trạng thái này. Quy định không áp dụng đối với động cơ điện không đặt trong không gian khép kín.

Việc bổ sung các yêu cầu trên được kỳ vọng góp phần nâng cao tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật đối với xe khách giường nằm, tăng khả năng phòng ngừa tai nạn và hỗ trợ hành khách, lái xe ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố.