Đề xuất bổ sung nhiều hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh

Bộ Công Thương đề nghị bổ sung quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến Hồ sơ dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh.

Cơ quan soạn thảo cho biết, Nghị định 75/2019/NĐ-CP còn một số nội dung chồng chéo, trùng lắp với quy định pháp luật chuyên ngành, trong khi đó, một số hành vi vi phạm mới lại chưa có chế tài điều chỉnh.

Do đó, tại Hồ sơ dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh, Bộ Công Thương đề xuất bãi bỏ một số nội dung như: Bãi bỏ hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề và tịch thu tang vật vi phạm, phương tiện được sử dụng để vi phạm theo quy định tại Khoản 3 Điều 110 Luật Cạnh tranh; Bãi bỏ hình thức xử phạt bổ sung thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương; Bãi bỏ biện pháp khắc phục hậu quả buộc cơ cấu lại doanh nghiệp lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền…

Dự thảo cũng đề nghị bổ sung hành vi giúp sức để doanh nghiệp thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm, hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm; Bổ sung hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền và cạnh tranh không lành mạnh bị cấm…

Theo báo cáo tổng kết việc thi hành Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 102/2026/NĐ-CP của Bộ Công Thương, trong giai đoạn từ năm 2024 đến hết tháng 7 năm 2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã tiếp nhận, xem xét 116 thông tin, vụ việc nhằm xác minh, đánh giá dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh, gồm 17 trường hợp trong năm 2024, 48 trường hợp trong năm 2025 và 51 trường hợp trong 07 tháng đầu năm 2026.

Qua quá trình xác minh, điều tra, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã xử lý 23 vụ việc cạnh tranh không lành mạnh đối với 23 doanh nghiệp, với tổng số tiền phạt là 4,6 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian này, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã xem xét, xác minh 21 trường hợp nhằm xác minh, đánh giá dấu hiệu vi phạm quy định về tập trung kinh tế, gồm 03 trường hợp trong năm 2024, 13 trường hợp trong năm 2025 và 05 trường hợp trong 07 tháng đầu năm 2026. Trên cơ sở kết quả xác minh, điều tra, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã xác định và xử lý 02 vụ việc vi phạm, liên quan đến 04 doanh nghiệp, với tổng số tiền phạt là trên 2,32 tỷ đồng.

Với hành vi hạn chế cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã rà soát thông tin đối với 26 trường hợp nhằm xác minh, đánh giá dấu hiệu hành vi hạn chế cạnh tranh, gồm 10 trường hợp trong năm 2024, 11 trường hợp trong năm 2025 và 05 trường hợp trong 07 tháng đầu năm 2026. Nội dung xác minh tập trung vào các dấu hiệu thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền trong một số lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ thiết yếu hoặc có mức độ tập trung thị trường cao.

Kết quả trên cho thấy hiệu quả của các quy định hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực cạnh tranh, qua đó góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng và duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.