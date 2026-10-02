Đề xuất bổ sung nhiều bệnh được lên thẳng cấp chuyên sâu hưởng 100% BHYT

Sau gần 2 năm thực hiện Thông tư 01/2025, Bộ Y tế đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về khám chữa bệnh BHYT, trong đó đáng chú ý là rà soát lại danh mục bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo được lên thẳng bệnh viện chuyên sâu (không cần giấy chuyển tuyến) mà vẫn được hưởng 100% quyền lợi.

Hiện danh mục bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc sử dụng kỹ thuật cao được lên thẳng cấp chuyên sâu (trong Phụ lục I của Thông tư) gồm 62 bệnh, trong đó nhiều bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, huyết học... cùng các điều kiện đi kèm.

Trao đổi với VietNamNet, bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế), cho biết nhờ việc triển khai Thông tư 01/2025, nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo hưởng lợi, đặc biệt nhóm 10 bệnh ung thư (mã bệnh C), giúp người bệnh được tiếp cận sớm để điều trị tại bệnh viện cấp chuyên sâu ngay sau khi có kết quả chẩn đoán xác định. Bộ Y tế đánh giá việc bỏ thủ tục chuyển tuyến này sẽ giúp giảm thủ tục, tạo thuận lợi, giảm chi tiền túi cho người dân, tiết kiệm chi phí cho Quỹ BHYT.

Sửa điều kiện được lên cấp chuyên sâu

So với danh mục hiện hành, số lượng bệnh, nhóm bệnh được lên thẳng cấp chuyên sâu trong dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 01/2025 không thay đổi, tuy nhiên Bộ Y tế đề xuất sửa đổi, bổ sung điều kiện với một số bệnh.

Chụp chiếu bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều (Hà Nội). Ảnh: Thạch Thảo

Như vậy, theo đề xuất, người dưới 18 tuổi mắc đái tháo đường phụ thuộc insuline (còn gọi là đái tháo đường tuýp 1) có biến chứng hoặc tổn thương cơ quan sẽ được lên thẳng cấp chuyên sâu mà vẫn được hưởng 100% quyền lợi.

Đối với suy tim, quy định hiện hành tại Phụ lục I xác định người bệnh được tiếp cận cơ sở cấp chuyên sâu khi đã có kết luận chẩn đoán suy tim giai đoạn 3, giai đoạn 4. Dự thảo thay điều kiện này bằng quy định người bệnh đã có kết luận chẩn đoán suy tim thể C, thể D.

22 bệnh được lên thẳng bệnh viện cấp chuyên sâu thuộc lĩnh vực YHCT, phục hồi chức năng

Trong dự thảo thông tư sửa đổi, Bộ Y tế đề xuất bổ sung Phụ lục IA dành riêng quy định 22 bệnh/thể bệnh Y học cổ truyền (YHCT) được khám, chữa bệnh trực tiếp tại cơ sở cấp chuyên sâu thuộc lĩnh vực YHCT và phục hồi chức năng. Chính sách này được áp dụng tại bệnh viện YHCT cấp chuyên sâu hoặc khoa YHCT của bệnh viện cấp chuyên sâu.

Trong số này, nhóm di chứng, tác dụng phụ sau điều trị ung thư (xạ trị, hóa trị, phẫu thuật ung thư) chiếm số lượng nhiều nhất, như: Liệt hoặc rối loạn vận động do điều trị ung thư (G25, G83); Đau do ung thư (R52); Đau khớp, xơ cứng, hạn chế vận động khớp do thuốc điều trị ung thư (M25.5, M25.6); Tổn thương da và tổ chức dưới da, xơ cứng cơ sau điều trị ung thư (L27, L58, M62); Viêm trực tràng do tia xạ (K62.7); Viêm bàng quang do tia xạ (N30.4); Rối loạn đại tiểu tiện, rối loạn cảm giác, chứng khô miệng, khàn tiếng sau phẫu thuật/điều trị ung thư (R20, R33, R49, R68).

Nhóm bệnh thần kinh và di chứng tổn thương thần kinh: Bại não (mã ICD-10: G80), Liệt nửa người (G81), Liệt hai chân và liệt tứ chi (G82), Bệnh Parkinson (G20), Di chứng bệnh mạch máu não/Tai biến mạch máu não (I69)... cũng được lên thẳng cấp chuyên sâu thuộc lĩnh vực YHCT.

Thông tư sửa đổi Thông tư 01/2025 dự kiến có hiệu lực từ 1/4/2027.