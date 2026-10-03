Đề xuất bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sỹ là ngày nghỉ lễ, hưởng nguyên lương

Nội dung trên được Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Trần Thị Thanh Lam nêu tại phiên họp toàn thể sáng 3/10, khi cho ý kiến về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu chỉ đạo phiên họp.

Liên quan đến các ngày nghỉ lễ, Tết quy định tại dự thảo Luật, bà Trần Thị Thanh Lam cho biết, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tán thành bổ sung “Ngày Văn hóa Việt Nam” (ngày 24/11 dương lịch) là ngày nghỉ. Bà cũng cho biết có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sỹ (ngày 27/7) hằng năm là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.

Đề xuất này được đưa ra do hiện đã có văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền đề án về hình thức kỷ niệm, tri ân các bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc, các tầng lớp Nhân dân, thương binh, liệt sĩ, người có công trong suốt chiều dài lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Cùng với đó, việc bổ sung ngày nghỉ sẽ tạo điều kiện tổ chức, tham gia các hoạt động tri ân người có công với cách mạng, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Tiếp thu giải trình, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cho biết, đề xuất bổ sung ngày 27/7 hằng năm làm ngày nghỉ là nội dung mới. Cơ quan chuyên môn đã có đề xuất, tuy nhiên đến bây giờ vẫn chưa có thông tin chính thức.

“Bao giờ có thông tin chính thức, chúng tôi sẽ báo cáo lên Chính phủ để đề xuất bổ sung”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nói.

Đề xuất thông báo lịch nghỉ lễ, Tết trước 30/9 hằng năm

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy trình bày tờ trình về dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Với Bộ luật Lao động, Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung về phân quyền nhiệm vụ thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm, bổ sung thời hạn thực hiện nhiệm vụ thông báo ngày nghỉ của năm tiếp theo (trên cơ sở quyết định của Thủ tướng do Bộ Nội vụ tham mưu) trước ngày 30/9 năm trước liền kề.

Cụ thể, dự thảo Luật quy định hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng quyết định cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết.

Trước ngày 30/9 hằng năm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ căn cứ quyết định của Thủ tướng thông báo lịch nghỉ lễ, Tết của năm sau.

Cùng với đó, dự thảo Luật thể chế hóa nội dung mới của Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị phát triển văn hóa Việt Nam, quy định ngày 24/11 là “Ngày Văn hóa Việt Nam” và là ngày nghỉ người lao động được hưởng nguyên lương.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết hằng năm. Điều 112 nêu rõ các dịp nghỉ gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh 2/9 (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, 10/3 Âm lịch). Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày trên, còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của nước mình. Sau khi thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị, năm 2026, người dân cả nước có thêm 1 ngày nghỉ lễ, nâng số ngày nghỉ lên 12 ngày.