Đề xuất bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 là ngày nghỉ được hưởng nguyên lương

ĐBQH Nguyễn Sỹ Hội (Nghệ An) phát biểu tạo phiên thảo luận

Tham gia thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, ĐBQH Nguyễn Sỹ Hội (Nghệ An) cho biết, cùng với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm lo đời sống người có công. Hằng năm, vào dịp 27/7, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; tu sửa nghĩa trang, đài tưởng niệm, thắp hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

ĐBQH Nguyễn Sỹ Hội cho biết, Điều 112 dự thảo đề xuất bổ sung ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) vào danh mục ngày nghỉ hưởng nguyên lương, nâng tổng số ngày nghỉ từ 11 lên 12 ngày mỗi năm. Từ ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sĩ và qua gặp gỡ, tiếp xúc với gia đình người có công, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến và nhân dân, nhiều cử tri bày tỏ nguyện vọng Quốc hội bổ sung ngày 27/7 vào danh mục ngày nghỉ hưởng nguyên lương của người lao động.

Thực tế, việc tri ân người có công là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, các cấp, các ngành; là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Thời gian qua, Quân đội đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các hoạt động trong nước và trên địa bàn nước bạn. Đặc biệt, chiến dịch 500 ngày đêm do Ban Chỉ đạo quốc gia phát động đã tạo sức lan tỏa rộng khắp, đáp ứng mong mỏi của gia đình liệt sĩ, đồng chí, đồng đội và nhân dân.

"Những hình ảnh đó cho thấy các chủ trương đúng, hợp lòng dân có sức lan tỏa sâu rộng, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc", ĐBQH Nguyễn Sỹ Hội nhấn mạnh.

Hoạt động tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hằng năm là nhiệm vụ thiêng liêng của Đảng và cả hệ thống chính trị. Nếu ngày này được quy định là ngày nghỉ hưởng nguyên lương, mỗi người sẽ có thêm thời gian cùng gia đình, dòng họ, bạn bè tham gia các hoạt động tri ân phù hợp với phong tục, truyền thống của địa phương, ĐBQH Nguyễn Sỹ Hội cho biết.

ĐBQH Lưu Thị Thúy Hằng (Phú Thọ) phát biểu tại phiên thảo luận

Trước đó, thảo luận tại tổ ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thoa (Vĩnh Long) chia sẻ, nếu bổ sung thêm ngày 27/7 là ngày nghỉ được hưởng nguyên lương, tổng cộng số ngày nghỉ trong năm của Việt Nam là 13 ngày. Đây không phải mức quá cao nếu so với một số quốc gia. Ngoài ra, việc bổ sung ngày 27/7 còn giúp phân bố các ngày nghỉ hợp lý hơn phân kỳ trong năm, khoảng cách 87 ngày, từ 1/5 đến 27/7 được rút ngắn, sau đó khoảng 37 ngày là đến dịp Quốc khánh 2/9.

Đặc biệt, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thoa cũng nhắc đến dấu mốc năm 2027 là dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Vì vậy, việc nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương vừa có ý nghĩa trước mắt, vừa tạo nền tảng lâu dài để hoạt động tri ân trở thành một nét văn hóa chung của toàn xã hội.

Các đại biểu tham gia tại phiên họp

Về vấn đề này, ĐBQH Lưu Thị Thúy Hằng (Phú Thọ), việc quy định ngày nghỉ hưởng nguyên lương có tác động đến tổ chức sản xuất, kinh doanh, chi phí của doanh nghiệp và thu nhập của người lao động ở các ngành có chế độ làm việc đặc thù. Do đó, cơ quan chủ trì soạn thảo và Chính phủ tiếp tục làm rõ phương án tổ chức thực hiện, nhất là cách xác định lịch nghỉ hằng năm, việc bố trí làm việc trong các lĩnh vực thiết yếu, cơ chế nghỉ bù (nếu có) và đảm bảo quyền lợi người lao động khi phải làm việc vào ngày nghỉ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải giải trình một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm

“Quy định cần làm rõ để người lao động và người sử dụng lao động có thể chủ động kế hoạch, đồng thời tránh phát sinh cách hiểu hoặc áp dụng không thống nhất”, ĐBQH Lưu Thị Thúy Hằng nhấn mạnh.

Phát biểu giải trình và làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu ý kiến thẩm tra, ý kiến của các đại biểu Quốc hội và ý kiến kết luận của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu vào Bộ luật Lao động để bổ sung ngày Thương binh - Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương áp dụng kể từ năm 2027 nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân các tiền nhân có công với Tổ quốc, người có công với cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống cao đẹp của dân tộc.

Chi tiết lịch nghỉ lễ, Tết của người lao động trong thời gian tới Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động đang được nghỉ hưởng nguyên lương tổng cộng 11 ngày lễ, Tết mỗi năm, bao gồm: Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 1/1 Dương lịch); Tết Âm lịch: 05 ngày; Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30/4 Dương lịch); Ngày Quốc tế Lao động: 01 ngày (ngày 1/5 Dương lịch); Quốc khánh: 02 ngày (ngày 2/9 Dương lịch và 01 ngày liền kề); Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10/3 Âm lịch). Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày trên còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền và 01 ngày Quốc khánh của nước họ. Như vậy, sau khi thể chế hóa các chủ trương mới, từ năm 2026, tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hàng năm của người lao động sẽ được tăng lên 12 ngày (bổ sung ngày 24/11), và dự kiến tiếp tục tăng lên 13 ngày từ năm 2027 khi ngày Thương binh - Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương, nếu chính thức thông qua.