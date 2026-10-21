Đề xuất bổ sung ngày 27/7 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Chiều 21/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và Đồng Tháp thảo luận tại tổ. Ảnh: Khánh Duy

Dự phiên thảo luận tổ có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Thận và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp Châu Thị Mỹ Phương điều hành phiên thảo luận tổ.

Cần hoàn thiện quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thảo luận về Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho rằng, thực hiện dân chủ ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong việc công khai, minh bạch hoạt động của chính quyền, tạo điều kiện để nhân dân tham gia bàn bạc, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chính quyền cơ sở.

Góp ý vào dự thảo luật, đại biểu đề nghị tại Điều 15 về quyết định của cộng đồng dân cư, cần quy định linh hoạt hơn về hình thức thể hiện quyết định. Bên cạnh nghị quyết, biên bản cuộc họp, biên bản ghi nhớ hoặc biên bản thỏa thuận, nên bổ sung các hình thức khác nhằm phù hợp với thực tiễn, miễn là thể hiện được sự đồng thuận, thống nhất của cộng đồng dân cư.

Đại biểu Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu thảo luận tổ. Ảnh: Khánh Duy

Đối với Điều 14 về hình thức nhân dân bàn và quyết định, đại biểu Nguyễn Khắc Thận đề nghị bổ sung hình thức kết hợp họp trực tiếp với lấy ý kiến bằng phiếu. Thực tế có trường hợp cuộc họp chưa đạt đủ tỷ lệ người tham gia theo quy định, cộng đồng dân cư cần tiếp tục lấy ý kiến các hộ dân bằng phiếu để bảo đảm điều kiện thông qua quyết định.

Về nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định tại Điều 17, đại biểu đề nghị rà soát các quy định liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các nội dung về đất đai, bảo đảm thống nhất với pháp luật hiện hành, tránh quy định những nội dung không còn phù hợp với thực tiễn.

Đối với Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, đại biểu Nguyễn Khắc Thận khẳng định cần tiếp tục duy trì và làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của ban, nhất là quyền kiến nghị đình chỉ thi công khi phát hiện công trình không bảo đảm chất lượng hoặc sai thiết kế.

Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An tham gia thảo luận tổ. Ảnh: Khánh Duy

Cùng đó, mở rộng đối tượng chủ trì hội nghị đối thoại với nhân dân, có thể là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã, đồng thời tăng cường chế tài và xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đề nghị nghỉ ngày 27/7 để tri ân người có công

Góp ý về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh bày tỏ đồng tình với việc bổ sung ngày 24/11 - Ngày Văn hóa Việt Nam vào danh sách các ngày nghỉ được hưởng nguyên lương.

Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung ngày 27/7 - Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào danh sách ngày nghỉ của người lao động. Đề xuất này trước đây cũng đã được nêu tại Quốc hội và được cử tri, nhân dân, các cựu chiến binh, gia đình chính sách, thanh niên xung phong và nhiều đối tượng khác quan tâm, kiến nghị.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh phát biểu thảo luận tổ. Ảnh: Khánh Duy

Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội cho rằng việc quy định ngày 27/7 là ngày nghỉ sẽ tạo thêm điều kiện để người lao động cùng gia đình, đồng đội và cộng đồng tham gia các hoạt động tri ân thương binh, liệt sĩ và người có công.

Đại biểu dẫn thực tế, hằng năm vào dịp 27/7, các hoạt động tuyên truyền, thăm hỏi gia đình chính sách, thăm các trung tâm thương binh và tổ chức tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ được triển khai rộng khắp. Nếu được luật định là ngày nghỉ, người lao động sẽ có thêm điều kiện tham gia những hoạt động này một cách chủ động, qua đó góp phần lan tỏa truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.

Liên quan đến Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bình đẳng giới, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ quy định về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc “tham gia quản lý nhà nước về bình đẳng giới” trong dự thảo Luật Bình đẳng giới.

Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An tham gia thảo luận tổ. Ảnh: Khánh Duy

Theo đại biểu, hoạt động phản biện xã hội phù hợp với chức năng của Mặt trận, nhưng khái niệm “tham gia quản lý nhà nước” cần được xem xét kỹ. Qua nghiên cứu Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định 150, đại biểu chưa thấy quy định giao chức năng quản lý nhà nước cho Mặt trận. Vì vậy, cần bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành.

Cần quy định rõ nguyên tắc hoán đổi ngày nghỉ

Cũng góp ý về Điều 112 liên quan đến ngày nghỉ trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, đại biểu Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội bày tỏ đồng tình với việc bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tuy nhiên, đại biểu lưu ý tổng số ngày nghỉ lễ, Tết của Việt Nam hiện đã ở mức tương đối cao so với nhiều nước. Hiện, các nước trong khu vực Đông Nam Á có khoảng 13 ngày nghỉ mỗi năm, trong khi một số nước châu Âu khoảng 10-11 ngày.

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội phát biểu thảo luận. Ảnh: Khánh Duy

Vấn đề đại biểu Hoàng Minh Hiếu đặc biệt đề nghị quan tâm là cơ chế hoán đổi ngày nghỉ. Theo đó, cần quy định ngay trong luật các nguyên tắc về hoán đổi để người dân, doanh nghiệp và các cơ quan có thể chủ động xây dựng kế hoạch làm việc, sản xuất, kinh doanh trong cả năm.

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu dẫn chứng, có những trường hợp lịch nghỉ được công bố khá sát thời điểm nghỉ, khiến doanh nghiệp, nhất là ngành du lịch, gặp khó khăn trong việc chuẩn bị kế hoạch. Việc công bố lịch nghỉ quá muộn có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và kế hoạch của người dân. Từ đó, đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể hơn về nguyên tắc nghỉ và hoán đổi ngày nghỉ ngay trong luật.

Trường hợp tiếp tục giao Chính phủ công bố lịch nghỉ hằng năm, đại biểu Hoàng Minh Hiếu đề nghị thời điểm công bố cần được thực hiện sớm hơn để người dân, cơ quan và doanh nghiệp chủ động chuẩn bị. Có thể công bố vào khoảng cuối tháng 5 cho lịch nghỉ của năm tiếp theo. Cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát những quy định liên quan để bảo đảm tính thống nhất, khả thi của Bộ luật Lao động khi sửa đổi.