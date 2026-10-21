Đề xuất bổ sung ngày 27-7 hằng năm là ngày nghỉ, hưởng nguyên lương

Liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày cho biết, dự án luật được sửa đổi theo hướng chuyển thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia từ Chính phủ sang Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, chuyển nhiệm vụ thông báo lịch nghỉ lễ, Tết hằng năm cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ (thực hiện trước ngày 30-9 năm trước); chuyển thẩm quyền phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động từ Chính phủ sang Thủ tướng Chính phủ.

Quang cảnh phiên làm việc sáng 21-10 của Quốc hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Liên quan đến nội dung mới về phát triển văn hóa, lần sửa đổi này đề xuất ngày 24-11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam” và là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.

Dự thảo luật cũng đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh theo hướng bỏ ngành nghề “cho thuê lại lao động” khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện; chuyển từ cấp phép sang cơ chế đăng ký ký quỹ và thông báo hoạt động.

Tờ trình của Chính phủ đề xuất luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2027. Riêng quy định về “Ngày Văn hóa Việt Nam” có hiệu lực ngay từ ngày Quốc hội thông qua Luật.

Về quy định chuyển tiếp, giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm đã được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thi hành và còn thời hạn thì doanh nghiệp không phải thực hiện thông báo hoạt động.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh báo cáo tại Quốc hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban tán thành bổ sung “Ngày Văn hóa Việt Nam” (24 tháng 11 dương lịch), người lao động nghỉ, hưởng nguyên lương. Đồng thời, có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27 tháng 7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ) là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Về cho thuê lại lao động, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cơ bản tán thành việc bỏ điều kiện kinh doanh, chuyển từ cấp giấy phép sang thông báo. Đề nghị tiếp tục rà soát các quy định để hoàn thiện cơ chế hậu kiểm, bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước, quyền, lợi ích của người lao động, không tạo khoảng trống pháp lý; bổ sung trách nhiệm xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu điện tử về doanh nghiệp cho thuê lại và người lao động thuê lại; hoàn thiện quy định về năng lực doanh nghiệp, ký quỹ, trách nhiệm liên đới của bên thuê lại khi doanh nghiệp vi phạm hoặc mất khả năng trả lương, đóng bảo hiểm xã hội…