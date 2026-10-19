Đề xuất bổ sung hạng mục ITS, thu phí không dừng vào cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

Ngày 19/10, thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đã đề xuất UBND tỉnh phương án đầu tư hệ thống quản lý điều hành giao thông thông minh (ITS), hệ thống thu phí (ETC), trạm kiểm soát tải trọng xe cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1.

Cao tốc Cao Lãnh - An Hữu dự kiến hoàn thành cuối năm 2026. (Ảnh chụp đầu tháng 9/2026).

Theo Sở Xây dựng, hồ sơ thiết kế được phê duyệt giai đoạn 1 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu hiện mới đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật phục vụ ITS, như hệ thống rãnh đào chôn cáp, bể cáp kỹ thuật, móng giá long môn, móng cột lắp đặt hệ thống camera giám sát và ống bảo vệ cáp.

Đối với các hạng mục như trung tâm điều hành, trạm thu phí không dừng (ETC), trạm cân kiểm tra tải trọng xe, trạm dừng nghỉ không có trong hồ sơ thiết kế ban đầu.

Các hạng mục khác của ITS và công trình kiểm soát tải trọng xe, hệ thống thu phí, trạm dừng nghỉ sẽ xây dựng ở giai đoạn sau, do cơ quan khai thác vận hành tuyến đầu tư để đồng bộ.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp thông tin, thực hiện ý kiến của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh đã giao Sở chủ trì phối hợp với các chủ đầu tư dự án nghiên cứu phương án đầu tư bổ sung các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Các hạng mục bổ sung gồm hệ thống ITS, hệ thống thu phí (ETC) đảm bảo điều kiện khai thác tối thiểu cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 (trừ Trung tâm điều hành toàn tuyến ITS trong trường hợp kết nối vào Trung tâm điều hành toàn tuyến ITS cao tốc TP.HCM - Mỹ Thuận).

Qua phối hợp lấy ý kiến các đơn vị liên quan, Sở Xây dựng đã đề xuất UBND tỉnh Đồng Tháp phương án: "Điều chỉnh dự án, không điều chỉnh chủ trương dự án" đối với dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu. Tổng mức đầu tư các hạng mục nêu trên dự kiến dưới 160 tỷ đồng.

Sau khi UBND tỉnh Đồng Tháp thống nhất chủ trương thực hiện theo phương án đề xuất, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các chủ đầu tư dự án thành phần để triển khai các bước tiếp theo, sớm đầu tư đưa công trình vào khai thác.

Tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1, có tổng mức đầu tư 7.496 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, chiều dài khoảng 27,43km. Theo báo cáo tiến độ mới nhất, dự án đã đạt khoảng 84% sản lượng. Dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12/2026.