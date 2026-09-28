Đề xuất bổ sung hạ tầng số vào phạm vi bảo vệ công trình an ninh quốc gia

Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ Nhất, nhiệm kỳ khóa XVI, ngày 28/9, các đại biểu Quốc hội đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết đối với dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Đồng tình với sự cần thiết ban hành Luật nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, tại hội nghị, các đại biểu đã đi sâu phân tích, đề xuất nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện dự thảo Luật về phạm vi điều chỉnh, phân cấp thẩm quyền, chế độ chính sách và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.

Phân định rõ trách nhiệm của chính quyền các cấp

Cho ý kiến đối với nội dung giải thích từ ngữ được quy định trong Điều 2 dự thảo Luật, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên Lò Thị Luyến đề nghị Cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung giải thích từ ngữ về cụm từ "cơ quan quản lý sử dụng công trình" để làm rõ chủ thể, theo hướng "Cơ quan quản lý sử dụng công trình là cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao để trực tiếp quản lý, vận hành, khai thác sử dụng công trình".

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên Lò Thị Luyến phát biểu. Ảnh: Quochoi.vn

Tại khoản 2 Điều 17 quy định về trách nhiệm quản lý công trình an ninh, đại biểu Lò Thị Luyến đề nghị không quy định chung là Ủy ban nhân dân các cấp, mà cần phân định rõ thẩm quyền giữa cấp tỉnh và cấp xã cho phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương nhằm xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp, tránh chồng chéo. Đại biểu cũng nêu ý kiến, nội dung này có thể giao cho Chính phủ quy định theo hướng: đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nên chịu trách nhiệm quản lý nhà nước theo địa bàn, chỉ đạo phối hợp liên xã, xử lý các vấn đề vượt phạm vi của một xã, bố trí nguồn lực và phối hợp trong các vấn đề về đất đai, tái định cư, xử lý hoạt động có ảnh hưởng đến công trình.

Còn đối với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình an ninh, đại biểu đề xuất nên quy định rõ trách nhiệm phối hợp bảo vệ địa bàn, tuyên truyền pháp luật, phát hiện, thông báo hành vi xâm phạm khu vực cấm, khu vực bảo vệ, hành lang bảo vệ, phối hợp quản lý hoạt động xây dựng, sản xuất, khai thác tài nguyên có nguy cơ ảnh hưởng đến công trình, tham gia phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và sơ tán dân cư khi có sự cố.

Cho ý kiến về Điều 20 quy định chế độ bảo vệ đối với khu vực cấm, khu vực bảo vệ và hành lang bảo vệ, đại biểu Quốc hội Lò Thị Luyến nhấn mạnh, đây là điều cần rà soát kỹ vì liên quan trực tiếp đến việc kiểm soát người và phương tiện, chụp ảnh, ghi hình, xây dựng, khai thác tài nguyên, phương tiện bay và việc đi lại của người nước ngoài.

Góp ý cụ thể vào khoản 5 Điều 20 dự thảo luật quy định về tàu bay không người lái, phương tiện bay khác, đại biểu đề nghị cần dẫn chiếu pháp luật về phòng không nhân dân bởi Luật Phòng không nhân dân đã quy định về đăng ký và quản lý các phương tiện này.

“Hoặc quy định Khoản 5 theo hướng: việc khai thác, sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay khác trong phạm vi bảo vệ công trình được thực hiện theo pháp luật về phòng không nhân dân và phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ công trình theo luật này”, đại biểu Lò Thị Luyến đề xuất ý kiến nhằm tránh phát sinh sự không thống nhất giữa 2 luật có cùng một đối tượng nhưng lại có 2 cơ quan quản lý và cấp phép.

Bổ sung thêm một số công trình an ninh vào phạm vi bảo vệ

Cho ý kiến vào Điều 1 quy định phạm vi điều chỉnh của luật, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Tô Ái Vang kiến nghị ban soạn thảo rà soát, bổ sung phạm vi bảo vệ bao gồm cả công trình hạ tầng vật lý và công trình hạ tầng phi vật lý như hạ tầng số, trung tâm dữ liệu quốc gia, hạ tầng điện toán đám mây cốt lõi có tác động trực tiếp đến an ninh quốc gia.

“Việc làm rõ khái niệm này ngay tại phạm vi điều chỉnh sẽ tạo điểm tựa pháp lý đồng bộ, liên kết chặt chẽ với Luật An ninh mạng và Luật An ninh dữ liệu sắp ban hành, tránh khoảng trống pháp lý đối với các biện pháp bảo vệ mang tính chất đặc thù của Chính phủ”, đại biểu Tô Ái Vang nhấn mạnh.

Đại biểu cũng nêu rõ, các công trình quan trọng hiện nay đang chuyển dịch mạnh mẽ sang hạ tầng số, trung tâm dữ liệu lớn, nguy cơ phá hoại bằng tấn công mạng không giới hạn bởi khoảng cách địa lý rất lớn. Nếu luật chỉ bảo vệ vùng đất, vùng nước, vùng trời sẽ bỏ sót phân khúc an ninh hiện đại. Vì vậy, đại biểu Tô Ái Vang kiến nghị dự thảo Luật bổ sung một khoản quy định phạm vi bảo vệ đối với nhóm công trình thuộc hạ tầng số, an ninh dữ liệu.

“Phạm vi này không chỉ có tường rào vật lý mà phải bao gồm vành đai an toàn thông tin như quy định về quản lý tần số vô tuyến, giới hạn kết nối mạng công cộng, vùng đệm kiểm soát mã độc và phòng thủ từ xa. Đây là cơ sở pháp lý để lực lượng chuyên trách phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ thiết lập hệ thống phòng thủ từ sớm”, đại biểu Tô Ái Vang cho biết.

Bên cạnh đó, theo đại biểu, nhiều công trình an ninh còn nằm đan xen, cận kề với các khu vực đô thị năng động. Vì thế, đại biểu kiến nghị dự thảo Luật xem xét quy định khung khoảng cách tối thiểu và tối đa, đồng thời giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng xác định ranh giới cụ thể dựa trên đặc thù từng khu vực như đô thị, biên giới hay nông thôn...

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Lê Thị Thanh Lam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quochoi.vn

Đồng tình với sự cần thiết ban hành Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Lê Thị Thanh Lam đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao tính khả thi của Luật khi áp dụng vào thực tiễn.

Nêu ý kiến về chế độ bảo vệ đối với khu vực cấm, khu vực bảo vệ, hành lang bảo vệ công trình an ninh, khu vực an ninh được quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 20 dự thảo Luật, đại biểu bày tỏ băn khoăn quy định này đối với công trình năng lượng, giao thông có chiều dài tương đối lớn khi đi qua nhiều vùng dân cư đã sinh sống ổn định từ rất lâu. Đại biểu cho rằng những công trình này sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế, sinh kế của người dân ở thế hệ hiện tại và các thế hệ mai sau.

Đại biểu Lê Thị Thanh Lam đề nghị cơ quan soạn thảo cần bổ sung cơ chế bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với đối tượng này mang tính đặc thù nhằm bảo đảm quyền lợi đối với các hộ gia đình, tổ chức chịu ảnh hưởng trực tiếp do việc thiết lập ranh giới bảo vệ công trình, nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng của công trình.