Đề xuất bổ sung gần 4.700 tỷ đồng mở rộng cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh lên 4 làn xe hoàn chỉnh

Ban QLDA Mỹ Thuận cho biết, trên cơ sở rà soát, nghiên cứu phương án đầu tư mở rộng dự án, tư vấn đề xuất nâng quy mô phần tuyến và công trình trên tuyến từ 4 làn xe phân kỳ (nền đường rộng 17m) lên 4 làn xe hoàn chỉnh (nền đường rộng 24,75m).

Thi công dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1. Ảnh: Vĩnh Phú.

Riêng cầu Nguyễn Văn Tiếp A (cầu đúc hẫng cân bằng) đầu tư thêm 1 nguyên đơn song song nâng cấp quy mô thành 6 làn xe hoàn chỉnh (35,75m).

Dự án cũng sẽ được đầu tư đồng bộ các công trình cầu, nút giao, thoát nước, đường gom, an toàn giao thông, hệ thống giao thông thông minh (ITS), trạm thu phí tự động không dừng (ETC), trung tâm quản lý điều hành giao thông và các hạng mục phụ trợ theo quy định.

Về xử lý nền đất yếu phần mở rộng, tư vấn đề xuất áp dụng giải pháp trụ xi măng đất kết hợp sàn giảm tải.

Với phương án trên, tổng mức đầu tư phần bổ sung là gần 4.700 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Dự kiến, việc thi công phần mở rộng triển khai từ quý I/2027 đến hết quý III/2028.

Theo Ban QLDA Mỹ Thuận, dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 đang triển khai thi công, tiến độ đạt khoảng 32% giá trị hợp đồng.

Để chủ động chuẩn bị các điều kiện triển khai phần mở rộng, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án, Ban QLDA Mỹ Thuận kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến về khả năng cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư công để thực hiện phần điều chỉnh mở rộng và xem xét, thống nhất chủ trương cho tổ chức thực hiện song song các công việc chuẩn bị cần thiết như: khảo sát, lập và hoàn thiện hồ sơ thiết kế, các thủ tục có liên quan trong quá trình hoàn thiện, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Việc triển khai thi công, nghiệm thu và thanh toán khối lượng phần mở rộng chỉ thực hiện sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định.

Dự án Đường bộ Mỹ An - Cao Lãnh có tổng chiều dài gần 27km. Điểm đầu tại Km 0+000, kết nối với tuyến N2 tại lý trình khoảng Km 96+875 (lý trình tuyến N2) thuộc xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp. Điểm cuối tại nút giao An Bình, thuộc phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp. Việc đầu tư hoàn thiện dự án theo quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh nhằm từng bước hoàn thiện tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây theo quy hoạch được duyệt; nâng cao năng lực vận tải, tăng cường kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.