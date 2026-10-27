Đề xuất bổ sung dữ liệu sức khỏe, tiền lương trong hồ sơ cán bộ, công chức

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2026/NĐ-CP ngày 19/1/2026 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Mở rộng dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Theo dự thảo, dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức phải thường xuyên được cập nhật, khai thác, sử dụng thông qua Nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia.

Dự thảo sửa đổi quy định về dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia, bao gồm thông tin cơ bản về bản thân, danh tính, thành phần xuất thân và định danh cán bộ, công chức, viên chức; thông tin quan hệ gia đình, lịch sử bản thân; quá trình tuyển dụng, bầu cử, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, luân chuyển, biệt phái, thôi việc và nghỉ hưu.

Trụ sở Bộ Nội vụ. Ảnh: Moha

Các nhóm dữ liệu khác gồm học vấn, trình độ chuyên môn, quá trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học và tiếng dân tộc.

Cơ sở dữ liệu cũng phản ánh thông tin về cơ quan, đơn vị công tác, vị trí việc làm, chức danh, chức vụ, tiền lương cơ bản, phụ cấp lương, đánh giá, xếp loại chất lượng, thi đua, khen thưởng và kỷ luật. Bên cạnh đó là dữ liệu về việc tham gia tổ chức chính trị, từng tham gia lực lượng vũ trang, kinh tế cá nhân, tình trạng sức khỏe và các thông tin khác liên quan đến quá trình công tác.

Các dữ liệu cụ thể, dữ liệu chủ và dữ liệu tham chiếu được quy định tại phụ lục kèm theo nghị định. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ có trách nhiệm cụ thể hóa trong quá trình tổ chức phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia và nền tảng quản lý, đáp ứng yêu cầu quản lý; chủ động điều chỉnh, bổ sung trong quá trình triển khai để phù hợp thực tiễn.

Dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức sẽ được xác thực qua VNeID

Một nội dung đáng chú ý của dự thảo là hoàn thiện quy định về Nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia. Đây là nền tảng số dùng chung, cung cấp các dịch vụ quản lý, khai thác, phân tích, tổng hợp, xác thực danh tính và đồng bộ dữ liệu, hồ sơ điện tử.

Nền tảng còn cung cấp dịch vụ hỗ trợ ra quyết định, hướng tới thực hiện nghiệp vụ quản lý cán bộ, công chức, viên chức bằng dữ liệu và hồ sơ điện tử thay thế hồ sơ giấy theo lộ trình. Việc triển khai phải phù hợp quy định pháp luật, thẩm quyền quản lý, phân cấp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng như điều kiện hạ tầng và kỹ thuật.

Theo dự thảo, nền tảng sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức làm hạ tầng dữ liệu; đồng thời thực hiện thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác, phân tích dữ liệu và kết nối, đồng bộ thông tin với các cơ sở dữ liệu, nền tảng số, hệ thống thông tin khác. Cán bộ, công chức, viên chức sử dụng nền tảng sẽ được xác thực, định danh thông qua VNeID.

Về phương thức cập nhật dữ liệu, dự thảo quy định việc đồng bộ thông tin từ các hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức và các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác. Cán bộ, công chức, viên chức cùng cơ quan sử dụng cán bộ cũng có thể trực tiếp cập nhật thông tin. Việc đồng bộ hồ sơ điện tử giữa cơ sở dữ liệu quốc gia với các hệ thống quản lý liên quan nhằm bảo đảm dữ liệu chính xác, thống nhất.

Dự thảo đồng thời xác định Bộ Nội vụ là cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng, phát triển, quản lý vận hành, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu và nền tảng quản lý quốc gia.